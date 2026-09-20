Conductor pierde el control y se impacta contra camellón en La Lechera, Saltillo

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    Conductor pierde el control y se impacta contra camellón en La Lechera, Saltillo
    El vehículo terminó con diversos daños en la parte frontal tras el percance registrado durante la madrugada. MARTÍN ROJAS

El percance ocurrió durante la madrugada en el periférico Luis Echeverría Álvarez; el conductor resultó sin lesiones de consideración y fue detenido por los daños ocasionados al municipio.

El conductor de un Volkswagen fue protagonista de un aparatoso percance vehicular, luego de presuntamente perder el control del volante debido a la velocidad a la que conducía.

La unidad se impactó contra un camellón central, posteriormente volcó y terminó chocando contra un muro de contención, sobre el tramo conocido como La Lechera, en Saltillo.

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Los hechos se registraron alrededor de las 04:00 horas, cuando el involucrado transitaba sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, con dirección de sur a norte, a bordo de un Jetta.

El hombre presuntamente transitaba a exceso de velocidad, por lo que, al llegar al deprimido del cruce con el bulevar Jesús Valdés Sánchez, perdió el control del volante y se impactó contra el camellón central de la bifurcación hacia el bulevar Nazario Ortiz Garza.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes. MARTÍN ROJAS

Tras el impacto, la unidad volcó durante varios metros hasta colisionar contra una barrera de concreto, conocida como ballena, lo que provocó que el automóvil volviera a quedar sobre sus cuatro llantas.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal se trasladaron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.

Los agentes procedieron a la detención del conductor debido a los daños ocasionados a infraestructura municipal.

$!El Volkswagen Jetta quedó de nuevo sobre sus llantas después de haber volcado a la salida del desnivel.
El Volkswagen Jetta quedó de nuevo sobre sus llantas después de haber volcado a la salida del desnivel. MARTÍN ROJAS

Pese a lo aparatoso del accidente, el involucrado no sufrió lesiones de consideración, debido a que portaba el cinturón de seguridad.

Finalmente, el vehículo fue remolcado a un corralón y el accidente quedó consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades y se determinará el pago de los daños ocasionados al municipio.

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