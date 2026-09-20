Saltillo: motociclista resulta lesionado tras presuntamente quitar derecho de paso

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    Saltillo: motociclista resulta lesionado tras presuntamente quitar derecho de paso
    Paramédicos de la Cruz Roja valoraron al motociclista después del accidente registrado en la colonia Vista Hermosa. MARTÍN ROJAS

El joven fue trasladado al Hospital General; la conductora quedó detenida y el accidente fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales

Un joven motociclista resultó lesionado luego de participar en un accidente vial en el que, de acuerdo con testigos, presuntamente habría quitado el derecho de paso a la conductora de un vehículo KIA, en calles de la colonia Vista Hermosa, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:25 horas, cuando el motociclista circulaba por la calle 33, de poniente a oriente. Al llegar a la intersección con la avenida Oriente, habría intentado incorporarse hacia el norte sin la debida precaución, momento en que se produjo el impacto con el KIA, que circulaba de oriente a poniente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/se-pasa-luz-roja-y-provoca-aparatoso-accidente-en-la-saltillo-2000-GG23610745

Tras el choque, el motociclista salió proyectado sobre la carpeta asfáltica, mientras que el automóvil presentó daños en la parte delantera de su costado izquierdo.

$!El vehículo KIA presentó daños en la parte delantera de su costado izquierdo tras el impacto con la motocicleta.
El vehículo KIA presentó daños en la parte delantera de su costado izquierdo tras el impacto con la motocicleta. MARTÍN ROJAS

Testigos del accidente solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos.

$!La unidad en la que viajaba el joven quedó en el sitio después del choque registrado durante la madrugada.
La unidad en la que viajaba el joven quedó en el sitio después del choque registrado durante la madrugada. MARTÍN ROJAS

Posteriormente arribó una ambulancia de la Cruz Roja, cuyos paramédicos valoraron al joven y lo trasladaron al Hospital General para recibir atención médica.

Familiares de ambas partes señalaron que sus respectivos involucrados no tenían responsabilidad en el accidente; sin embargo, testigos indicaron que, presuntamente, el motociclista habría provocado el choque al no respetar el derecho de paso.

$!El joven fue llevado en una ambulancia de la Cruz Roja al Hospital General para recibir atención médica.
El joven fue llevado en una ambulancia de la Cruz Roja al Hospital General para recibir atención médica. MARTÍN ROJAS

Debido a que hubo una persona lesionada, la conductora quedó detenida y el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.

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