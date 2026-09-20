Saltillo: motociclista resulta lesionado tras presuntamente quitar derecho de paso

Un joven motociclista resultó lesionado luego de participar en un accidente vial en el que, de acuerdo con testigos, presuntamente habría quitado el derecho de paso a la conductora de un vehículo KIA, en calles de la colonia Vista Hermosa, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:25 horas, cuando el motociclista circulaba por la calle 33, de poniente a oriente. Al llegar a la intersección con la avenida Oriente, habría intentado incorporarse hacia el norte sin la debida precaución, momento en que se produjo el impacto con el KIA, que circulaba de oriente a poniente.