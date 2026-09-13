Conductor queda prensado tras impactarse contra tráiler en la carretera 57

Entre la vida y la muerte se debate un hombre de 31 años luego de quedar prensado dentro de su vehículo tras verse involucrado en un fuerte accidente contra un tráiler, ocurrido la mañana de este domingo sobre la carretera 57, en el municipio de Arteaga. El percance movilizó a elementos de Bomberos y Cruz Roja, quienes trabajaron con equipo hidráulico, conocido como las “quijadas de la vida”, para liberar al conductor del automóvil, identificado como Eduardo “N”, originario del ejido El Huachichil.

De acuerdo con información proporcionada por elementos de la Guardia Nacional, el accidente ocurrió alrededor de las 07:00 horas en el kilómetro 232 de la carretera 57, frente al ejido Jagüey de Ferniza. Según los primeros reportes, Eduardo “N” circulaba a bordo de un Nissan Tsuru en dirección de oriente a poniente cuando, presuntamente, comenzó a desplazarse de manera irregular sobre la carpeta asfáltica. Detrás del automóvil avanzaba un tractocamión cargado con racks. El operador aparentemente no alcanzó a esquivar al vehículo compacto y terminó impactándolo, para después arrastrarlo durante varios metros. La fuerza del choque hizo girar al Tsuru y dejó prácticamente destrozada la unidad, mientras que su conductor quedó atrapado entre los fierros retorcidos del automóvil.

El tractocamión continuó su trayectoria después del impacto, pero metros más adelante salió de la carretera y terminó dentro de un terreno. La cabina sufrió severos daños y el operador también quedó atrapado en el interior. Ante la emergencia, paramédicos de Cruz Roja y elementos de Bomberos de Arteaga acudieron al sitio para brindar atención a los dos conductores. Después de varios minutos de maniobras, los rescatistas lograron liberar a Eduardo “N”, quien presentaba lesiones de consideración y fue trasladado de urgencia al Hospital General, donde su estado de salud fue reportado como grave.

El conductor del tractocamión también fue auxiliado y llevado a un hospital para su valoración médica; su estado de salud fue reportado como estable. Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el choque y determinar responsabilidades.