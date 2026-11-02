Conductor sale del camino y derriba palmera, en Saltillo

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    Conductor sale del camino y derriba palmera, en Saltillo
    Autoridades municipales llegaron al lugar de los hechos para atender el accidente.
    Conductor sale del camino y derriba palmera, en Saltillo

El accidente ocurrió en la lateral del bulevar Fundadores

Una falla mecánica provocó que el conductor de una camioneta Chevrolet Suburban perdiera el control del volante y saliera del camino sobre el bulevar Fundadores, frente a la colonia Mirasierra.

El accidente ocurrió cerca de las 16:00 horas, cuando Osvaldo Valdés, de 47 años de edad, circulaba por dicha vialidad con dirección al oriente.

De acuerdo con su declaración, una de las rótulas de la suspensión se quebró mientras conducía, lo que ocasionó que perdiera el control de la unidad.

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Debido a esta situación, la camioneta se proyectó hacia el camellón lateral del bulevar, donde terminó derribando una palmera, lo que provocó daños en la infraestructura municipal.

El conductor viajaba solo y no presentó lesiones, por lo que no fue necesario solicitar el apoyo de paramédicos ni su traslado a un hospital.

Elementos de Tránsito Municipal de Saltillo acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes, además de evaluar los daños ocasionados al municipio.

Debido a que no se llegó a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados a la palmera, se procedió al aseguramiento de la camioneta y su traslado a un corralón. El conductor deberá responder por los daños materiales causados a la infraestructura pública.

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