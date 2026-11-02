Conductor sale del camino y derriba palmera, en Saltillo

Una falla mecánica provocó que el conductor de una camioneta Chevrolet Suburban perdiera el control del volante y saliera del camino sobre el bulevar Fundadores, frente a la colonia Mirasierra.

El accidente ocurrió cerca de las 16:00 horas, cuando Osvaldo Valdés, de 47 años de edad, circulaba por dicha vialidad con dirección al oriente.

De acuerdo con su declaración, una de las rótulas de la suspensión se quebró mientras conducía, lo que ocasionó que perdiera el control de la unidad.