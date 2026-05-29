Conductor sobreviva a volcadura en la Saltillo-Monterrey

Un hombre de 44 años resultó ileso luego de sufrir una volcadura sobre la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura del kilómetro 25, antes de llegar al ejido Cañón Colorado, en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

El conductor fue identificado como Eduardo N., con domicilio en el ejido Landeros. Informó que se dirigía a su trabajo en las pedreras ubicadas sobre la carretera a Carbonera, en el municipio de Arteaga.

De acuerdo con su versión, mientras circulaba por la vía, un tráiler cambió de carril de manera repentina, lo que provocó que perdiera el control de la unidad. La camioneta salió del camino, subió a un talud de tierra y posteriormente volcó, quedando recostada sobre uno de sus costados.