Conductor sobreviva a volcadura en la Saltillo-Monterrey

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    Conductor sobreviva a volcadura en la Saltillo-Monterrey
    El afectado recibió atención por parte de paramédicos.
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    Conductor sobreviva a volcadura en la Saltillo-Monterrey

Se dirigía a su trabajo en el municipio de Arteaga

Un hombre de 44 años resultó ileso luego de sufrir una volcadura sobre la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura del kilómetro 25, antes de llegar al ejido Cañón Colorado, en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

El conductor fue identificado como Eduardo N., con domicilio en el ejido Landeros. Informó que se dirigía a su trabajo en las pedreras ubicadas sobre la carretera a Carbonera, en el municipio de Arteaga.

De acuerdo con su versión, mientras circulaba por la vía, un tráiler cambió de carril de manera repentina, lo que provocó que perdiera el control de la unidad. La camioneta salió del camino, subió a un talud de tierra y posteriormente volcó, quedando recostada sobre uno de sus costados.

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La unidad involucrada es una camioneta Dodge Ram 3500. Tras la valoración realizada en el lugar, se informó que el conductor se encontraba consciente, orientado y sin presentar fracturas ni lesiones aparentes.

El hombre decidió permanecer en el sitio y firmó el Formato de Responsiva de Atención Prehospitalaria (FRAP).

Posteriormente, deberá rendir su declaración ante elementos de la Guardia Nacional (GN), División Carreteras, quienes pondrán el vehículo a disposición del agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

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