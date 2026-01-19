Conductor sube a la banqueta y embiste a dos mujeres, en Saltillo

Saltillo
/ 19 enero 2026
    Las mujeres fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja.
Un hombre en aparente estado de ebriedad y con problemas de salud conducía una camioneta con la que atropelló a dos mujeres

Juan Francisco Valdés

Dos mujeres que se encontraban conversando en las bancas de una plaza pública fueron embestidas por una camioneta, por lo que tuvieron que ser internadas en una clínica privada.

El accidente ocurrió cuando el probable responsable, identificado como Ramón N., de 65 años de edad, conducía una camioneta Jeep. De acuerdo con los primeros reportes, circulaba a exceso de velocidad sobre la prolongación Pérez Treviño, con dirección al oriente, y antes de llegar al cruce con Fray Juan de Terreros perdió el control del vehículo y se salió del camino.

La camioneta subió directamente a la banqueta de la plaza que conecta con la Clínica 82 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde terminó impactando a Mariana e Inés Guillermina, ambas de 60 años de edad. Una de ellas se encontraba sentada en una banca, mientras que la otra estaba de pie a su costado.

Tras el impacto, ambas mujeres quedaron tendidas sobre la banqueta, en tanto que el conductor permaneció a bordo de la camioneta hasta el arribo de los oficiales de Tránsito Municipal, quienes procedieron a detenerlo. Al ser asegurado y ya a bordo de la patrulla, el conductor manifestó padecer cataratas y un problema de hernia discal. Debido a estas condiciones y mientras se determina su situación legal, permanecerá recluido en las celdas municipales.

El hombre enfrenta cargos por los delitos de lesiones y daños culposos y quedó a disposición del agente investigador del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

