Accidente deja sin vida a joven de 19 años

Cuando se preparaban para retirarse tras haber concluido sus labores y levantar herramienta y pertenencias, un trailero terminó con la vida de un joven de 19 años, a quien atropelló al circular a exceso de velocidad y salir de la carretera, a la altura del kilómetro 197, en el ejido Puerto México, municipio de Galeana, Nuevo León.

Alrededor de las 10:00 de la mañana se registró el accidente, en el que se responsabilizó al conductor de la empresa de transportes AEEV, quien circulaba de Saltillo hacia Matehuala. Debido al exceso de velocidad, al tomar la curva conocida como “De los Monos”, perdió el control de la unidad y salió del camino.

Debido a la velocidad a la que circulaba, el tráiler impactó la barrera metálica de contención, la cual derribó, para posteriormente salirse de la carretera y dar varias volteretas. Varios trabajadores de la empresa Grupo ISA Reparación de Daños y Construcción, que se encontraban laborando en el sitio, lograron hacerse a un lado; sin embargo, quien no pudo ponerse a salvo fue Carlos Antonio Rivas de la Torre, de 19 años, quien fue impactado por el vehículo.

Aparentemente, el joven perdió la vida de manera inmediata. La unidad de carga, que transportaba rollos de acero, también alcanzó a lesionar a Rodrigo Alejandro Torre Charles, de 30 años, quien fue atendido por paramédicos de Galeana y trasladado a un hospital. Elementos de la Guardia Nacional que tomaron conocimiento del accidente detuvieron a Martín Alonzo Contreras Muñoz, conductor del tráiler, quien no presentó lesiones y fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León se encargó de realizar las labores de investigación y peritaje, así como el posterior traslado del cuerpo a las instalaciones del Semefo del vecino estado neoleonés. El vehículo, propiedad de la razón social Ramón López Guzmán, quedó asegurado y fue trasladado a un corralón, mientras se notificó a la aseguradora de la línea para que se haga responsable de los daños y gastos correspondientes.