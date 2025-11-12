Conductor termina en una zanja por evitar arrollar a un perrito, al sur de Saltillo

Un accidente se registró la mañana de este miércoles sobre el bulevar Antonio Cárdenas, a la altura de la colonia Los Buitres, al sur de Saltillo. De acuerdo con el conductor del vehículo, perdió el control tras esquivar otro automóvil. TE PUEDE INTERESAR: Un año después de la explosión, joven de Saltillo narra su lucha por sobrevivir

El percance fue reportado alrededor de las 7:00 horas al número de emergencias 911, lo que movilizó al personal de la Policía Municipal de Tránsito, quien acudió a tomar conocimiento del siniestro. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas. El conductor del vehículo Dodge Avenger, identificado como Alejandro “N”, de 18 años, explicó que al circular por la vía un perro se le atravesó y, para evitar atropellarlo, giró el volante de manera brusca.