Conductor termina en una zanja por evitar arrollar a un perrito, al sur de Saltillo
Un joven de 18 años, perdió el control del vehículo al intentar esquivar un perro en el bulevar Antonio Cárdenas; por fortuna, no hubo personas ni animales lesionados
Un accidente se registró la mañana de este miércoles sobre el bulevar Antonio Cárdenas, a la altura de la colonia Los Buitres, al sur de Saltillo. De acuerdo con el conductor del vehículo, perdió el control tras esquivar otro automóvil.
El percance fue reportado alrededor de las 7:00 horas al número de emergencias 911, lo que movilizó al personal de la Policía Municipal de Tránsito, quien acudió a tomar conocimiento del siniestro. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas.
El conductor del vehículo Dodge Avenger, identificado como Alejandro “N”, de 18 años, explicó que al circular por la vía un perro se le atravesó y, para evitar atropellarlo, giró el volante de manera brusca.
Esa maniobra provocó que perdiera el control del auto, el cual se salió del camino y cayó en una zanja ubicada en la zona, quedando dentro de esta. Por tal motivo, se solicitó el apoyo de una grúa para rescatar el vehículo.
Una vez remolcado, el automóvil fue trasladado a un corralón de la ciudad, mientras se deslindan responsabilidades y se cubren los daños ocasionados al municipio y a la vialidad.