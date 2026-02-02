Conductora a exceso de velocidad se impacta y queda herida, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 2 febrero 2026
    Conductora a exceso de velocidad se impacta y queda herida, en Saltillo
    El auto resintió severos daños en su carrocería.
    Conductora a exceso de velocidad se impacta y queda herida, en Saltillo

Iba acompañada de otra persona al momento del accidente en la Zona Centro de Saltillo

Una mujer que circulaba a exceso de velocidad por calles de la zona centro provocó un fuerte accidente automovilístico.

El vehículo, un Chrysler Sebring, se impactó contra el muro de un taller mecánico, resultando la conductora con una lesión en la cadera. La mujer fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja y trasladada de urgencia a la Clínica 82 del IMSS para su valoración médica. La conductora fue identificada como Adriana N., mientras que su acompañante, Felipe N., no resultó lesionado.

Este último tuvo que ser resguardado y abordado a una patrulla de Tránsito Municipal, luego de que familiares de la lesionada presuntamente amenazaran con agredirlo. El percance ocurrió alrededor de las 20:30 horas, cuando la conductora se desplazaba de poniente a oriente sobre la calle Melchor Múzquiz. Al cruzar la calle Abasolo, perdió el control del vehículo y realizó un medio giro.

Posteriormente, el automóvil se proyectó de frente contra el muro de adobe del taller mecánico, quedando severamente dañado y obstruyendo la vialidad. Oficiales de Tránsito Municipal se hicieron cargo del accidente y aseguraron el vehículo, el cual fue trasladado a un corralón en calidad de garantía. Finalmente, Adriana Aranda fue señalada como la probable responsable del percance y enfrentará cargos por daños a propiedad ajena. Si deseas un estilo más breve o más orientado a nota roja, lo adaptamos sin problema.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
México apaga motores en la carrera espacial

México apaga motores en la carrera espacial
Diputadas de distintos partidos defendieron el sentido original de la violencia vicaria como una forma de violencia de género ejercida exclusivamente contra las mujeres.

Rechazan diputadas criminalizar a madres bajo el argumento de violencia vicaria; se pronuncian por Caso Estela en Coahuila

La Secretaría de Salud mantiene activa la aplicación gratuita de la vacuna contra la influenza y la COVID-19 en hospitales públicos de Coahuila, como medida clave para reducir complicaciones graves y defunciones durante la temporada invernal.

Coahuila registra cuatro decesos por COVID-19 en la temporada invernal actual
Uno de los ejes centrales de la visita fue impulsar y proyectar el Rodeo Saltillo a nivel internacional.

Construye Gobernador alianzas en Fort Worth para impulsar a Coahuila
La autobarredora en acción

La autobarredora en acción

Los nuevos impuestos

Los nuevos impuestos
La violencia contra las mujeres es uno de los temas en los que se busca reforzar su legislación.

Congreso de Coahuila define agenda para 2026: privilegia leyes contra violencia de género
Rubén Moreira acusa omisión de gobernadores de Morena y advierte que la inseguridad seguirá creciendo

‘¡Pónganse a jalar!’, pide Rubén Moreira, diputado por Coahuila, a gobernadores de estados inseguros