Conductora a exceso de velocidad se impacta y queda herida, en Saltillo

Una mujer que circulaba a exceso de velocidad por calles de la zona centro provocó un fuerte accidente automovilístico.

El vehículo, un Chrysler Sebring, se impactó contra el muro de un taller mecánico, resultando la conductora con una lesión en la cadera. La mujer fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja y trasladada de urgencia a la Clínica 82 del IMSS para su valoración médica. La conductora fue identificada como Adriana N., mientras que su acompañante, Felipe N., no resultó lesionado.

Este último tuvo que ser resguardado y abordado a una patrulla de Tránsito Municipal, luego de que familiares de la lesionada presuntamente amenazaran con agredirlo. El percance ocurrió alrededor de las 20:30 horas, cuando la conductora se desplazaba de poniente a oriente sobre la calle Melchor Múzquiz. Al cruzar la calle Abasolo, perdió el control del vehículo y realizó un medio giro.

Posteriormente, el automóvil se proyectó de frente contra el muro de adobe del taller mecánico, quedando severamente dañado y obstruyendo la vialidad. Oficiales de Tránsito Municipal se hicieron cargo del accidente y aseguraron el vehículo, el cual fue trasladado a un corralón en calidad de garantía. Finalmente, Adriana Aranda fue señalada como la probable responsable del percance y enfrentará cargos por daños a propiedad ajena. Si deseas un estilo más breve o más orientado a nota roja, lo adaptamos sin problema.