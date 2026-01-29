Saltillo: conductor de pipa casi provoca una tragedia al generar fuga de gas tras fuerte choque
Una pipa impactó a una camioneta tras ignorar la luz roja del semáforo en el cruce de Cárdenas y Allende, lo que ocasionó la ruptura de una tubería de gas
Un fuerte accidente vial entre una pipa y una camioneta se registró en el cruce de las calles Cárdenas y Allende, en el Centro de Saltillo, luego de que presuntamente el conductor de la unidad pesada ignorara la luz roja del semáforo.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, cuando la pipa circulaba de poniente a oriente por la calle Cárdenas y, al llegar a la intersección con Allende, se pasó el alto, impactando de lleno a una camioneta que transitaba con preferencia.
El choque ocasionó la ruptura de una tubería de gas ubicada en una de las esquinas del crucero, generando una situación de alto riesgo para peatones y automovilistas.
Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato para controlar la fuga de gas y asegurar la zona, evitando que el incidente pasara a mayores. Autoridades municipales realizaron el cierre parcial de la vialidad mientras se llevaban a cabo las maniobras de seguridad.
No se reportaron personas lesionadas de gravedad; sin embargo, los daños materiales fueron considerables. Finalmente, el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, en donde se deslindarán las responsabilidades.