Saltillo: conductor de pipa casi provoca una tragedia al generar fuga de gas tras fuerte choque

Un fuerte accidente vial entre una pipa y una camioneta se registró en el cruce de las calles Cárdenas y Allende, en el Centro de Saltillo, luego de que presuntamente el conductor de la unidad pesada ignorara la luz roja del semáforo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, cuando la pipa circulaba de poniente a oriente por la calle Cárdenas y, al llegar a la intersección con Allende, se pasó el alto, impactando de lleno a una camioneta que transitaba con preferencia.

