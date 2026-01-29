Saltillo: conductor de pipa casi provoca una tragedia al generar fuga de gas tras fuerte choque

Saltillo
/ 29 enero 2026
    Saltillo: conductor de pipa casi provoca una tragedia al generar fuga de gas tras fuerte choque
    El accidente ocurrió durante la madrugada, cuando la pipa presuntamente se pasó la luz roja del semáforo y chocó de lleno contra una camioneta que circulaba con preferencia. FOTO: MARTÍN ROJAS

Una pipa impactó a una camioneta tras ignorar la luz roja del semáforo en el cruce de Cárdenas y Allende, lo que ocasionó la ruptura de una tubería de gas

Un fuerte accidente vial entre una pipa y una camioneta se registró en el cruce de las calles Cárdenas y Allende, en el Centro de Saltillo, luego de que presuntamente el conductor de la unidad pesada ignorara la luz roja del semáforo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, cuando la pipa circulaba de poniente a oriente por la calle Cárdenas y, al llegar a la intersección con Allende, se pasó el alto, impactando de lleno a una camioneta que transitaba con preferencia.

Autoridades municipales realizaron el cierre parcial de la vialidad mientras se llevaban a cabo las maniobras de seguridad, a fin de evitar riesgos para peatones y automovilistas. FOTO: MARTÍN ROJAS

El choque ocasionó la ruptura de una tubería de gas ubicada en una de las esquinas del crucero, generando una situación de alto riesgo para peatones y automovilistas.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato para controlar la fuga de gas y asegurar la zona, evitando que el incidente pasara a mayores. Autoridades municipales realizaron el cierre parcial de la vialidad mientras se llevaban a cabo las maniobras de seguridad.

Elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaron en el cruce de las calles Cárdenas y Allende para controlar la fuga de gas provocada tras el impacto entre una pipa y una camioneta. FOTO: MARTÍN ROJAS

No se reportaron personas lesionadas de gravedad; sin embargo, los daños materiales fueron considerables. Finalmente, el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, en donde se deslindarán las responsabilidades.

