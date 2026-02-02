Conductora da vuelta y se impacta contra taxi, en Saltillo
No hubo personas heridas, pero sí pérdidas materiales para los vehículos participantes.
Una mujer al volante puso en riesgo su propia vida al provocar un fuerte accidente vial en el cruce del bulevar Otilio González e Ignacio Chávez, en la colonia Universidad Pueblo.
Debido a lo aparatoso del percance, al lugar acudió personal de Tránsito Municipal de Saltillo para tomar conocimiento de los hechos. Al no reportarse personas lesionadas de gravedad y registrarse únicamente daños materiales estimados en aproximadamente 40 mil pesos, también se presentaron las compañías aseguradoras de los vehículos involucrados.
Como responsable del accidente fue señalada la conductora de un vehículo Chevrolet Aveo, color guindo. La unidad se desplazaba con dirección al oriente sobre la prolongación Otilio González y, antes de llegar al cruce con Ignacio Chávez, realizó una maniobra de retorno.
La conductora no se percató de que en el carril contrario circulaba un vehículo Nissan Sentra del servicio de taxi, el cual transportaba a dos pasajeros, provocándose el impacto. Las personas involucradas presentaron lesiones menores que no requirieron traslado a un hospital y permanecieron en el lugar del accidente.
Finalmente, en el sitio se logró un acuerdo para la reparación de los daños, por lo que no fue necesario consignar los vehículos ante un agente del Ministerio Público.