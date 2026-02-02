Conductora da vuelta y se impacta contra taxi, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 2 febrero 2026
    Conductora da vuelta y se impacta contra taxi, en Saltillo
    El taxi presentó notables daños.
    Conductora da vuelta y se impacta contra taxi, en Saltillo

No hubo personas heridas, pero sí pérdidas materiales para los vehículos participantes.

Una mujer al volante puso en riesgo su propia vida al provocar un fuerte accidente vial en el cruce del bulevar Otilio González e Ignacio Chávez, en la colonia Universidad Pueblo.

Debido a lo aparatoso del percance, al lugar acudió personal de Tránsito Municipal de Saltillo para tomar conocimiento de los hechos. Al no reportarse personas lesionadas de gravedad y registrarse únicamente daños materiales estimados en aproximadamente 40 mil pesos, también se presentaron las compañías aseguradoras de los vehículos involucrados.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: a más de 120 km/h se mete con todo y auto al COBAC tras brutal volcadura

Como responsable del accidente fue señalada la conductora de un vehículo Chevrolet Aveo, color guindo. La unidad se desplazaba con dirección al oriente sobre la prolongación Otilio González y, antes de llegar al cruce con Ignacio Chávez, realizó una maniobra de retorno.

La conductora no se percató de que en el carril contrario circulaba un vehículo Nissan Sentra del servicio de taxi, el cual transportaba a dos pasajeros, provocándose el impacto. Las personas involucradas presentaron lesiones menores que no requirieron traslado a un hospital y permanecieron en el lugar del accidente.

Finalmente, en el sitio se logró un acuerdo para la reparación de los daños, por lo que no fue necesario consignar los vehículos ante un agente del Ministerio Público. Si lo quieres con un estilo más breve o más sensacionalista para nota roja, también puedo ajustarlo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
México apaga motores en la carrera espacial

México apaga motores en la carrera espacial
Diputadas de distintos partidos defendieron el sentido original de la violencia vicaria como una forma de violencia de género ejercida exclusivamente contra las mujeres.

Rechazan diputadas criminalizar a madres bajo el argumento de violencia vicaria; se pronuncian por Caso Estela en Coahuila

La Secretaría de Salud mantiene activa la aplicación gratuita de la vacuna contra la influenza y la COVID-19 en hospitales públicos de Coahuila, como medida clave para reducir complicaciones graves y defunciones durante la temporada invernal.

Coahuila registra cuatro decesos por COVID-19 en la temporada invernal actual
Uno de los ejes centrales de la visita fue impulsar y proyectar el Rodeo Saltillo a nivel internacional.

Construye Gobernador alianzas en Fort Worth para impulsar a Coahuila
La autobarredora en acción

La autobarredora en acción

Los nuevos impuestos

Los nuevos impuestos
La violencia contra las mujeres es uno de los temas en los que se busca reforzar su legislación.

Congreso de Coahuila define agenda para 2026: privilegia leyes contra violencia de género
Rubén Moreira acusa omisión de gobernadores de Morena y advierte que la inseguridad seguirá creciendo

‘¡Pónganse a jalar!’, pide Rubén Moreira, diputado por Coahuila, a gobernadores de estados inseguros