Conductora dormita al volante, choca contra Mustang y termina volcada, en Ramos Arizpe

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Saltillo
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    Conductora dormita al volante, choca contra Mustang y termina volcada, en Ramos Arizpe
    El Hyundai Sonata terminó volcado luego de impactar contra un Ford Mustang estacionado. CORTESÍA

La joven de 27 años perdió el control de su automóvil tras aparentemente quedarse dormida; chocó contra un Mustang estacionado y terminó volcada en la colonia Analco

Un aparatoso accidente se registró alrededor de las 7:30 de la mañana de hoy en el cruce del bulevar Analco y la calle Jalpa, en la colonia Analco de Ramos Arizpe, donde una conductora aparentemente dormitó al volante, chocó contra un vehículo estacionado y terminó volcada.

De acuerdo con las autoridades que tomaron conocimiento del percance, Diana Rocío “N”, de 27 años, circulaba a bordo de un Hyundai Sonata modelo 2013 cuando presuntamente perdió el conocimiento momentáneamente debido al cansancio.

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La conductora perdió el control de la unidad y se impactó contra un Ford Mustang que se encontraba estacionado, propiedad de Jorge René “N”. Tras el fuerte choque, el Sonata utilizó el automóvil como una especie de rampa y terminó volcado sobre la vialidad.

$!Testigos señalaron que un peatón habría sido alcanzado antes del choque, pero se retiró del lugar.
Testigos señalaron que un peatón habría sido alcanzado antes del choque, pero se retiró del lugar. CORTESÍA

Paramédicos acudieron al lugar para valorar a la conductora, quien presentó únicamente algunas contusiones. Aunque fue atendida por los socorristas, no requirió traslado hospitalario y permaneció en el sitio para responder por los daños y llevar a cabo los procedimientos legales correspondientes.

Sin embargo, durante las diligencias surgió una versión adicional. Personas que se encontraban en el sector aseguraron que, antes de estrellarse contra el Mustang, el Sonata habría alcanzado a un peatón.

Según los testimonios, la persona aparentemente se levantó por sus propios medios y se retiró del lugar, por lo que no se pudo confirmar que hubiera resultado lesionada. Las autoridades tomaron nota de esta versión para determinar si existió alguna persona afectada por el accidente.

Elementos de las corporaciones correspondientes realizaron las diligencias en el lugar y recabaron información para establecer cómo ocurrió el percance.

El accidente dejó cuantiosos daños materiales en ambos vehículos y generó movilización de los cuerpos de emergencia, aunque no se reportaron personas con lesiones de consideración.

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