Banquetas: un peligro en Saltillo... generado por los saltillenses

Las banquetas en Saltillo representan un riesgo para las personas que se desplazan a pie, principalmente por la falta de mantenimiento, mismo que corresponde a los propietarios de cada predio. El “Diagnóstico de la movilidad urbana y transporte público de Saltillo, Coahuila” elaborado en 2022 expuso que en la ciudad se presenta el estacionamiento ilegal sobre banqueta, así como vehículos estacionados en cajones que invaden la acera como un factor que complica la movilidad peatonal.

Durante el año pasado, VANGUARDIA detectó en distintos sectores cardinales de la ciudad que existen banquetas diseñadas para el ingreso de vehículos a cocheras, lo que impide el tránsito de personas que utilizan silla de ruedas o empujan carreolas. En un recorrido realizado por VANGUARDIA este martes, se encontró que en casos como el bulevar Otilio González, la banqueta es constantemente invadida por talleres mecánicos y vehículos particulares. Respecto al norte de Saltillo, también se encontró que en tramos del bulevar Luis Donaldo Colosio así como del bulevar Isidro López Zertuche, frente al Biblioparque Norte, aún existen predios sin desarrollar que no cuentan con ninguna banqueta. La construcción, mantenimiento y liberación de banquetas es responsabilidad de cada dueño de cada predio en la ciudad. Según el Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcciones de Saltillo, en su artículo 205 establece que cuando las banquetas sufran deterioro, el propietario tendrá la obligación de repararlas con el fin de que el paso de los peatones sea cómodo y seguro; en su defecto, lo realizará el municipio con cargo de los costos al propietario.

Asimismo, el artículo 98 establece que los fraccionadores son los responsables de cumplir con normas de vialidad para sus proyectos, es decir con calles, banquetas y áreas verdes. De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2020 del INEGI, el 9 por ciento de las manzanas de la ciudad no cuentan con banquetas en ninguna de sus vialidades, mientras que el 84 por ciento de manzanas no cuentan con rampas para personas con discapacidad. Asimismo, la invasión de las aceras por parte de vehículos también es una falta de la ciudadanía a los reglamentos municipales. El inciso I del artículo 126 del Reglamento de Tránsito y Transporte prohíbe el estacionamiento en las aceras.

CICLOVÍA DESAPARECIDA, FALTA INVERSIÓN El estudio de Red Planners expuso que la invasión y obstrucción de las ciclovías por vehículos estacionados o en circulación desalienta su uso. Asimismo señaló que el sistema Ecobicla -de renta temporal de bicicletas públicas a través de cicloestaciones- funciona de manera manual, con horarios limitados y cobertura pequeña, por lo que requiere rediseño integral. En junio del año pasado, VANGUARDIA informó con base en una solicitud de información que los módulos de renta bajaron de 11 a 13, mientras que en todo el 2023 y 2024 el programa registró apenas 269 préstamos anuales, lo que equivale a menos de una bicicleta al día. También indica que “en general, la ciclovía es calificada negativamente por sus usuarios en cuanto a seguridad, trazo, diseño y ejecución. No obedece a criterios que fomenten su uso”. En el recorrido sobre el bulevar Otilio González, se encontró que la ciclovía prácticamente desapareció, pues le restan algunos neoprenos y letreros en su cruce con la calle Charro. “Las primeras ciclovías de Saltillo se implementaron en el año 2011 con 14 kilómetros que conectan el oriente con el poniente de la ciudad con una inversión de 15 millones de pesos.

“Para finales de 2013 se habían desarrollado ya las rutas norte- sur de 12 km y sur poniente - Oriente con 7 kilómetros para sumar 33 kilómetros. Durante la Administración municipal 2014-2017 no se realizó inversión en este medio, sin embargo la administración actual (2018-2021) extendió la infraestructura ciclista 55 kilómetros”, expuso el diagnóstico de Red Planners. MOVILIDAD ACTIVA, AFECTADA En general, el estudio indica que la práctica de la movilidad activa, es decir la peatonal y la ciclista, es riesgosa y poco atractiva para las personas en Saltillo “por la baja calidad de la infraestructura existente o la ausencia de ésta”. También señaló que la infraestructura peatonal de la capital coahuilense presenta “baja calidad de diseño y ejecución”, además de que ha sido enfocada en el vehículo particular como ha sido el caso de los puentes peatonales. Asimismo expuso que en la ciudad existen intersecciones sin semaforización peatonal -la mayoría en las calles de Aldama y Victoria del Centro Histórico- y largas fases sin posibilidad de cruce.

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