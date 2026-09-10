Conductora ignora el alto y provoca fuerte choque al oriente de Saltillo

Un accidente vial registrado en la colonia Nueva Aurora, al oriente de Saltillo, dejó daños materiales en dos vehículos, luego de que una de las conductoras presuntamente no respetara un señalamiento de alto. El percance ocurrió alrededor de las 8:00 horas en el cruce de las calles Roble y Libertad, donde se movilizaron elementos de Tránsito Municipal para tomar conocimiento de los hechos.

Conforme a los primeros reportes, una mujer conducía una Chevrolet Groove por la calle Roble. Al llegar a la intersección con Libertad, presuntamente no realizó el alto correspondiente, por lo que continuó su trayectoria y se produjo la colisión. El impacto fue contra la parte lateral de un Chevrolet Malibú que circulaba por la calle Libertad. Ambos automóviles presentaron daños materiales de consideración.