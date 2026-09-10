Conductora ignora el alto y provoca fuerte choque al oriente de Saltillo

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    Conductora ignora el alto y provoca fuerte choque al oriente de Saltillo
    Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente. ULISES MARTÍNEZ

La mujer presuntamente ignoró un señalamiento de alto y provocó un choque que dejó solo daños materiales

Un accidente vial registrado en la colonia Nueva Aurora, al oriente de Saltillo, dejó daños materiales en dos vehículos, luego de que una de las conductoras presuntamente no respetara un señalamiento de alto.

El percance ocurrió alrededor de las 8:00 horas en el cruce de las calles Roble y Libertad, donde se movilizaron elementos de Tránsito Municipal para tomar conocimiento de los hechos.

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$!El Chevrolet Groove impactó contra la parte lateral de un Chevrolet Malibú.
El Chevrolet Groove impactó contra la parte lateral de un Chevrolet Malibú. ULISES MARTÍNEZ

Conforme a los primeros reportes, una mujer conducía una Chevrolet Groove por la calle Roble.

Al llegar a la intersección con Libertad, presuntamente no realizó el alto correspondiente, por lo que continuó su trayectoria y se produjo la colisión.

El impacto fue contra la parte lateral de un Chevrolet Malibú que circulaba por la calle Libertad. Ambos automóviles presentaron daños materiales de consideración.

$!El accidente ocurrió alrededor de las 8:00 horas en el cruce de Roble y Libertad.
El accidente ocurrió alrededor de las 8:00 horas en el cruce de Roble y Libertad. ULISES MARTÍNEZ

A pesar de la fuerza del choque, no se reportaron personas lesionadas. Los agentes de Tránsito Municipal realizaron las diligencias correspondientes y determinaron las responsabilidades derivadas del accidente.

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