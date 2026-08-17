Conductora presuntamente ebria choca contra palmera en Saltillo; viajaba con dos menores

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    Conductora presuntamente ebria choca contra palmera en Saltillo; viajaba con dos menores
    La mujer fue trasladada a un hospital particular tras resultar lesionada. MARTÍN ROJAS

La mujer perdió el control de su camioneta y chocó contra una palmera en el bulevar Luis Donaldo Colosio

Una conductora, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, terminó lesionada luego de impactarse contra una palmera mientras circulaba en compañía de dos menores a la altura de la colonia San Patricio Plus, al norte de Saltillo.

Los hechos se registraron en punto de las 00:50 horas de este lunes, cuando la mujer transitaba a bordo de una SUV de la marca Toyota, modelo Highlander, sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, con dirección de oriente a poniente.

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$!El el vehículo viajaban dos menores cuando ocurrió el accidente en San Patricio Plus.
El el vehículo viajaban dos menores cuando ocurrió el accidente en San Patricio Plus. MARTÍN ROJAS

La fémina, quien viajaba en compañía de dos menores, al salir de una curva localizada metros adelante de la intersección con el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, perdió el control del volante, lo que ocasionó que se subiera al camellón central, donde se impactó de manera frontal contra una palmera.

Testigos de lo ocurrido solicitaron la presencia de las autoridades mediante grupos de seguridad, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al llamado para tomar conocimiento de lo ocurrido y abanderar la circulación.

$!La conductora terminó lesionada tras impactarse contra la palmera.
La conductora terminó lesionada tras impactarse contra la palmera. MARTÍN ROJAS

La mujer resultó lesionada al interior de la unidad, por lo que paramédicos pertenecientes a la Secretaría de Salud arribaron para valorarla y posteriormente trasladarla a un hospital particular para su pronta atención médica. Los menores resultaron ilesos.

$!La Toyota Highlander fue reportada como pérdida total y quedó a disposición del Ministerio Público.
La Toyota Highlander fue reportada como pérdida total y quedó a disposición del Ministerio Público. MARTÍN ROJAS

Finalmente, la camioneta, que resultó en pérdida total, fue remolcada mediante una grúa y el accidente quedó consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades correspondientes.

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