Conductora sufre volcadura en bulevar Carranza de Saltillo

Saltillo
/ 3 marzo 2026
    El vehículo fue trasladado con ayuda de una grúa.
No hubo heridos, la barrera de metal detuvo el trayecto de la camioneta

Una mujer al volante no redujo la velocidad mientras conducía su camioneta en la curva que conecta los bulevares Venustiano Carranza y Nazario S. Ortiz Garza y terminó volcando.

Todo ocurrió alrededor de las 2:30 de la tarde, cuando Rosario Montserrat N., de 35 años, circulaba de norte a sur. Conducía una camioneta Range Rover a exceso de velocidad y, al tomar la curva y pasar el enorme reductor de velocidad, perdió el control. La camioneta se impactó contra la barrera metálica y terminó volcada sobre la misma.

Por fortuna, la conductora no presentó heridas de gravedad; sin embargo, fue atendida por paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU). No requirió traslado y ahora deberá responder ante la autoridad por los daños ocasionados al municipio.

La camioneta fue asegurada y puesta a disposición de un agente del Ministerio Público.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

