Conductora sufre volcadura en bulevar Carranza de Saltillo

Una mujer al volante no redujo la velocidad mientras conducía su camioneta en la curva que conecta los bulevares Venustiano Carranza y Nazario S. Ortiz Garza y terminó volcando.

Todo ocurrió alrededor de las 2:30 de la tarde, cuando Rosario Montserrat N., de 35 años, circulaba de norte a sur. Conducía una camioneta Range Rover a exceso de velocidad y, al tomar la curva y pasar el enorme reductor de velocidad, perdió el control. La camioneta se impactó contra la barrera metálica y terminó volcada sobre la misma.

Por fortuna, la conductora no presentó heridas de gravedad; sin embargo, fue atendida por paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU). No requirió traslado y ahora deberá responder ante la autoridad por los daños ocasionados al municipio.

La camioneta fue asegurada y puesta a disposición de un agente del Ministerio Público.