Crueldad extrema: mutilan a perrito en colonia El Tanquecito, en Saltillo; lo rescata Policía Ambiental

Un perro fue rescatado por la Policía Municipal de Saltillo luego de que le mutilaron una pata en la colonia El Tanquecito.

Fue el pasado viernes 20 de febrero cuando una ciudadana detectó a un perro negro que se encontraba sangrando y llorando en las afueras de un domicilio de la prolongación Pedro Ampudia.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: capturan a presunto responsable de matar a joven afuera de bar

La profesionista lo reportó a un grupo de WhatsApp de la asociación Acción y Rescate, alertando que el perro fue introducido al domicilio cerca de 30 minutos después de haber hecho el reporte, por lo que se requirió la intervención del cuerpo policial para sustraerlo y ponerlo a salvo.

La rescatista Carolina Torres, integrante del mismo grupo ciudadano, expuso a VANGUARDIA que una mujer fue quien introdujo al perro a la casa y se rehusaba a entregar al animal, hasta horas después del llanto.

Por protocolo, la Policía Ambiental resguardó al animal en el Centro de Bienestar Animal, donde fue atendido y curado por las heridas que presentó, incluso requiriendo cirugía.

Posteriormente y de manera voluntaria, el perro fue trasladado a JuRo Veterinaria donde fue atendido y resguardado esta semana.

Durante esta semana, tanto Torres como integrantes de Acción y Rescate han dado seguimiento a la salud del perro, llevando comida y medicamentos.

”Le están haciendo curaciones cada 3 días más o menos porque necesita dormirlo, porque es mucho el dolor que todavía trae el perrito”, expuso la rescatista.

REFLEJA NULA EMPATÍA

Al respecto de este caso, la rescatista Carolina Torres enfatizó que es un reflejo de la poca o prácticamente nula empatía que sigue existiendo hacia los animales, considerando que estuvo varias horas sin recibir atención y no se reportó antes.

“Vivimos en un mundo donde ver sufrir a un animal no es importante, los animales sienten y sufren, ellos no tienen voz para poder pedir ayuda así que tenemos que ser su voz”, comentó.

Asimismo, consideró que las autoridades necesitan estar más al pendiente de este tipo de reportes, pues en la colonia “La Minita” han existido más casos donde aparecen perritos mutilados y no se detiene al responsable.

“Los vecinos no dicen nada, prefieren quedarse callados, así que ellos también son parte del problema”, expuso.

CONTEMPLADA, LA CRUELDAD ANIMAL EN COAHUILA

El artículo 44, fracción VIII del Reglamento de Control Animal del Municipio de Saltillo, establece que es una falta al mismo, el “practicar mutilaciones que no sean las motivadas por exigencias funcionales, de salud, estética o mantenimiento de características propias de la raza que no sean realizadas por un médico veterinario con cédula profesional”.

El siguiente artículo establece que el Centro de Control Animal del municipio tiene la facultad de imponer una sanción a una persona que realice una falta a este reglamento, misma que puede ir entre los 315 a los 63 mil pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: sanciona Medio Ambiente a cementera y emisiones continúan; reincidencia aumentaría sanción

Además, la Ley de Protección y Trato Digno a los Seres Sintientes de Coahuila de Zaragoza, define a la crueldad animal como “todo acto de ensañamiento y/o de maltrato sistemático; cualquier acto u omisión directa o indirecta que, por cualquier medio, se provoque a un ser sintiente dolor innecesario y/o sufrimiento prolongado, ya sea que provoque o no muerte al ser sintiente”.

NEGRITO EN CLARA MEJORÍA

La mañana de este viernes, Torres acudió de nuevo a dar seguimiento al “Negrito”, quien muestra una clara mejoría respecto a la semana pasada, aunque debe seguir en observación.

La rescatista expuso que Negrito está actualmente en adopción y quien guste hacerlo puede comunicarse con Acción y Rescate a través de sus redes sociales.