Fin de semana vial deja un muerto y varios lesionados por alcohol y exceso de velocidad en Saltillo

Durante el fin de semana, distintos puntos de Saltillo fueron escenario de múltiples accidentes viales que dejaron como saldo cuantiosos daños materiales, varias personas lesionadas y el fallecimiento de un motociclista. De acuerdo con los reportes recabados por VANGUARDIA, factores como el exceso de velocidad, la omisión de señalamientos viales y, en varios casos, la conducción en presunto estado de ebriedad, estuvieron presentes en la mayoría de los percances registrados tanto en vialidades de alta circulación como en zonas habitacionales y el primer cuadro de la ciudad. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Suben a $23 mil multas por manejar ebrio ACCIDENTE FATAL DE MOTOCICLISTA EN NUEVO MIRASIERRA La madrugada del sábado se registró un hecho trágico en la colonia Nuevo Mirasierra, donde un hombre de 31 años de edad perdió la vida tras accidentarse en su motocicleta alrededor de las 02:30 horas. Elementos de la Policía de Tránsito Municipal acudieron al cruce del bulevar Cedros y la prolongación Cipreses, donde localizaron una motocicleta Italika RC250 proyectada contra una luminaria metálica, así como el cuerpo del conductor tendido en el camellón central.

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron en el lugar el fallecimiento de Jeremías Pablo Pablo, quien fue identificado mediante sus documentos personales. Tras realizar las diligencias correspondientes y asegurar la unidad, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, a fin de establecer con precisión las causas del deceso. IMPACTO CONTRA MURO DE CONTENCIÓN AL SUR DE LA CIUDAD Durante la mañana del sábado se reportó otro percance en el periférico Luis Echeverría Álvarez, al descender del puente de Felipe J. Mery. El conductor de un Chevrolet Monza perdió el control del vehículo por el exceso de velocidad e impactó el muro de contención, desplazando una ballena de concreto hacia los carriles contrarios.

Derivado de ello, un vehículo Mazda no logró frenar a tiempo y colisionó contra el bloque de concreto, resultando con pérdida total. Las autoridades confirmaron que únicamente se registraron daños materiales, aunque la circulación se vio afectada por el cierre parcial de carriles. CHOQUE POR ALCANCE EN PUENTE DE VENUSTIANO CARRANZA La noche del sábado, cerca de las 23:45 horas, se registró un choque por alcance en la parte alta del puente del bulevar Venustiano Carranza, a la altura de Pedro Figueroa. Un Ford Fusion que circulaba a velocidad inmoderada impactó por detrás a un Ford Fiesta, provocando que este último girara y se estrellara contra el muro de contención central.

Elementos de Tránsito Municipal cerraron temporalmente la circulación para evitar un segundo accidente, mientras se realizaban las maniobras de retiro de las unidades. No se reportaron personas lesionadas y los conductores lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños. MOTOCICLISTAS IMPACTADOS EN BULEVAR OTILIO GONZÁLEZ Otro hecho de consideración se registró durante la madrugada del domingo, alrededor de las 02:20 horas, en el cruce de la calle Emeterio González y el bulevar Otilio González. En este sitio, una motocicleta conducida por un menor de 17 años se impactó contra un vehículo KIA que circulaba con vía libre, luego de que presuntamente el motociclista se atravesara al paso.

Como consecuencia del choque, el copiloto de la motocicleta, identificado como Christian, de 19 años, resultó con una fractura expuesta, por lo que fue atendido en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital General. Ambas unidades fueron aseguradas y el conductor menor de edad quedó detenido, siendo el caso consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales. CHOQUE FRONTAL POR CONDUCTOR EBRIO EN OTILIO GONZÁLEZ Aproximadamente a las 03:15 horas del domingo, un conductor en presunto estado de ebriedad protagonizó un choque frontal sobre el bulevar Otilio González, a la altura del vado entre las colonias Tierra y Libertad y Nueva Imagen. El responsable, que conducía un vehículo Lincoln, comenzó a zigzaguear y perdió el control, invadiendo el carril contrario e impactándose de frente contra una camioneta Jeep Liberty.

Pese a lo aparatoso del accidente y a los severos daños que presentaron ambas unidades, no se reportaron personas lesionadas. Elementos de Tránsito Municipal procedieron a la detención del conductor señalado como responsable, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público. CONDUCTOR EBRIO SE PASA EL ROJO EN EL CENTRO En la zona centro de Saltillo, alrededor de las 04:20 horas del domingo, un joven que conducía un Chevrolet Sonic, presuntamente bajo los efectos del alcohol, ignoró la luz roja de un semáforo en el cruce de Emilio Carranza y Lerdo de Tejada. La acción provocó que impactara el costado izquierdo de un Volkswagen que contaba con preferencia de paso.

A raíz del impacto, una mujer que viajaba como acompañante en el vehículo afectado resultó lesionada y fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital privado. El conductor responsable fue detenido en el lugar y consignado ante la autoridad correspondiente.

CHOQUE POR IGNORAR LUZ ROJA EN COLONIA GUANAJUATO La mañana del domingo, en la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, un conductor de un MG5 provocó un accidente al no respetar la luz roja del semáforo al intentar incorporarse a un retorno bajo el puente. En el sitio, le quitó el derecho de paso a un Volkswagen Golf conducido por un joven de 18 años.

Pese a los daños severos en ambas unidades, ninguno de los involucrados requirió traslado hospitalario. El caso fue turnado al Ministerio Público debido a que el conductor señalado como responsable presentaba presunto estado de ebriedad. COLISIÓN POR IGNORAR SEÑAL DE ALTO EN NUEVA TLAXCALA Finalmente, alrededor de las 11:00 horas del domingo, se registró un choque en la colonia Nueva Tlaxcala, en el cruce de las calles San Esteban y Bernardo de Aquino. El conductor de un Renault, presuntamente alcoholizado, omitió una señal de alto y fue impactado lateralmente por una camioneta GMC que circulaba con preferencia.

El conductor del Renault fue detenido y consignado para la realización de un dictamen médico, luego de negarse inicialmente a aceptar su responsabilidad en el lugar de los hechos. DOS CONDUCTORES EBRIOS PROVOCAN CHOQUE TRAS PRESUNTAMENTE JUGAR CARRERITAS Un último percance se registró durante la madrugada del lunes, alrededor de las 23:30 horas, sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, en dirección al poniente. Dos conductores que presuntamente se encontraban jugando carreritas y peleando el paso perdieron el control de sus vehículos al descender del puente previo al cruce con el bulevar Venustiano Carranza, impactándose costado contra costado.