Consternación en Saltillo: joven de 25 años se quita la vida tras reunión con amigos
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La mujer fue localizada por amigos con quienes convivía momentos antes; pese a los intentos de auxilio, ya no contaba con signos vitales cuando llegaron paramédicos
Una joven de 25 años fue localizada sin vida la mañana de este sábado al interior de un domicilio de la colonia Oceanía, al oriente de Saltillo, donde momentos antes convivía con amigos.
El reporte se recibió alrededor de las 8:15 horas, cuando elementos de la Policía Municipal acudieron a una vivienda ubicada en la calle Japón, luego de que se informara al sistema de emergencias sobre una mujer inconsciente dentro del baño.
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Paramédicos de la Cruz Roja arribaron minutos después al lugar y brindaron atención a quien fue identificada como Andrea Lucero “N”, de 25 años; sin embargo, al revisarla confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
De acuerdo con las primeras versiones, la joven se encontraba en una reunión con amigos ingiriendo bebidas alcohólicas. En determinado momento se dirigió al baño y, al pasar varios minutos sin que regresara, las personas presentes acudieron a buscarla y la encontraron suspendida. De inmediato la descolgaron y solicitaron apoyo al número de emergencias.
Tras confirmarse el deceso, elementos de la Policía Municipal resguardaron el domicilio y solicitaron la presencia de agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, quienes acudieron para tomar conocimiento de los hechos.
Peritos realizaron las diligencias correspondientes y posteriormente ordenaron el traslado del cuerpo al Semefo, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión la causa de la muerte y posteriormente entregar los restos a sus familiares.
Si tú o alguien que conoces atraviesa por un momento difícil o pensamientos de suicidio, es importante saber que no estás solo y hay ayuda disponible. Hablar con un familiar, un amigo cercano o un profesional puede marcar la diferencia. En México, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea de la Vida (800 911 2000), disponible las 24 horas, o al 911, donde especialistas brindan apoyo emocional y orientación confidencial. Pedir ayuda es un paso valiente y siempre hay personas dispuestas a escuchar.