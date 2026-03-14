Consternación en Saltillo: joven de 25 años se quita la vida tras reunión con amigos

Una joven de 25 años fue localizada sin vida la mañana de este sábado al interior de un domicilio de la colonia Oceanía, al oriente de Saltillo, donde momentos antes convivía con amigos.

El reporte se recibió alrededor de las 8:15 horas, cuando elementos de la Policía Municipal acudieron a una vivienda ubicada en la calle Japón, luego de que se informara al sistema de emergencias sobre una mujer inconsciente dentro del baño.

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Paramédicos de la Cruz Roja arribaron minutos después al lugar y brindaron atención a quien fue identificada como Andrea Lucero “N”, de 25 años; sin embargo, al revisarla confirmaron que ya no contaba con signos vitales.