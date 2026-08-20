Consume fuego vivienda en la colonia Centenario, en Saltillo; llamas llegaron a otros domicilios

Elementos de Bomberos y Protección Civil atendieron el reporte de un incendio registrado en una casa habitación ubicada en la colonia Centenario. El reporte fue recibido en la central de radio, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia hacia el lugar. Hasta la calle 2 de Abril, número 1083, arribaron una máquina de combate y una ambulancia para controlar el fuego y descartar riesgos para los habitantes de la zona. “Nos llega el reporte incendio en casa, habitación aquí en la colonia centenario y posteriormente salimos la máquina y la ambulancia”, informó José Siller, teniente de la guardia B de la estación 2.

El fuego consumió por completo una estructura provisional construida principalmente con madera, en cuyo interior había textiles, madera y basura, materiales que favorecieron la propagación de las llamas y generaron momentos de alarma entre los vecinos.

“Una estructura provisional o sea hecha con madera en la cual se consumen textiles maderas y algo de basura”, detalló el teniente Siller. Durante las maniobras iniciales, los cuerpos de rescate desplegaron una búsqueda primaria ante la alerta de un menor atrapado. “Se hizo la búsqueda primaria sin encontrar nada era un área muy pequeña. Se realiza la búsqueda, pero no había nada en el interior”, confirmó el teniente.

Hasta el momento se desconocen las causas exactas que originaron el fuego en el inmueble, por lo que las autoridades hicieron un llamado preventivo. “Estas estructuras por lo misma fabricación pues es un riesgo latente con cualquier cosita. Nada más hay que tener cuidado con la construcción”, concluyó Siller.

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