Juicio garantizará la reparación integral del daño para Litzy, sobreviviente de multihomicidio en Saltillo: Poder Judicial

El Poder Judicial del Estado de Coahuila conducirá el proceso penal contra un exmilitar de origen estadounidense bajo la estricta premisa de asegurar la restitución de las víctimas, como es el caso de Litzy, quien ya ha sido dada de alta y enfrenta secuelas derivadas del ataque. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Mery Ayub, confirmó que la reparación integral del daño está plenamente garantizada dentro del desarrollo del juicio.

El funcionario estatal enfatizó que esta medida de justicia restaurativa es obligatoria y se integra de forma sistemática en cada una de las sentencias por feminicidio dictadas por las juezas y jueces de la entidad. Aunado a ello, el fiscal general del Estado, Federico Fernandez, indicó que se proporcionará seguridad. ALTA HOSPITALARIA Y SECUELAS GRAVES La resolución sobre la reparación del daño cobra especial relevancia tras informarse que la única víctima sobreviviente del ataque fue dada de alta de la clínica 2 del IMSS. Aunque ha mostrado avances, las autoridades judiciales reportaron que su estado de salud general continúa siendo delicado y que padece secuelas físicas de gravedad a consecuencia de la agresión. El magistrado Mery Ayub calificó el despertar de la víctima como un hecho de gran trascendencia legal, apuntando que sus futuras declaraciones serán una pieza crucial para el sostenimiento de la acusación por parte de la Fiscalía y la posterior deliberación del tribunal.

PROCESO PENAL EN PIEDRAS NEGRAS El imputado, Chad, quien enfrenta su proceso con acompañamiento de la atención consular correspondiente a su nacionalidad norteamericana, también cuenta con un proceso en Piedras Negras donde fue detenido.

Actualmente, el proceso penal se localiza en la etapa de investigación complementaria, para la cual el juez de la causa fijó un plazo de seis meses. Los cargos formulados en su contra por el Ministerio Público son: dos feminicidios, un homicidio calificado, feminicidio en grado de tentativa y la sustracción o secuestro de un menor de edad, a quien presuntamente pretendía trasladar al momento de los hechos. LA EXPECTATIVA DE UNA PENA SIN PRECEDENTES De acreditarse su plena responsabilidad penal en el juicio, el acusado podría recibir una condena acumulada de hasta 180 años de prisión por el conjunto de delitos cometidos. Una resolución de esta naturaleza marcaría un hito jurídico absoluto en la historia de Coahuila. De acuerdo con los registros del Poder Judicial del Estado, sería de las sentencias condenatorias más altas.