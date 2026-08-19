Boxeo de Coahuila reconoce a figuras que han dejado huella en el deporte

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    Boxeo de Coahuila reconoce a figuras que han dejado huella en el deporte
    El homenaje reunió a representantes de distintas generaciones del boxeo coahuilense, desde figuras con décadas de experiencia hasta jóvenes que buscan continuar con la tradición deportiva. FOTO: ASOCIACIÓN ESTATAL DEL BOXEO

Manuel Saldaña Rangel y Manuel Encina Campa recibieron reconocimientos por décadas de trabajo, mientras que Joycelyn García, José Santiago Pacheco y Diego Roblero fueron distinguidos por sus trayectorias deportivas

El boxeo de aficionados de Coahuila reconoció a cinco personas que han contribuido a su desarrollo desde distintas etapas y funciones, durante la Clase Nacional de Boxeo “Puños de Transformación 2026”, realizada el pasado 16 de agosto en Torreón.

La Asociación Estatal de Boxeo de Aficionados de Coahuila, A.C. aprovechó el encuentro para destacar tanto a quienes han dedicado décadas a esta disciplina como a los atletas que actualmente representan al estado en competencias nacionales e internacionales.

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Entre los homenajeados estuvo Manuel Saldaña Rangel, quien recibió el reconocimiento por sus 30 años de trayectoria. A lo largo de este periodo se ha desempeñado como boxeador, entrenador, juez-árbitro nacional y presidente de la Asociación Estatal de Boxeo de Coahuila.

También fue reconocido Manuel Encina Campa, entrenador nacional con 45 años vinculados a la enseñanza del boxeo. Durante su trayectoria ha participado en la formación de campeones estatales, nacionales e internacionales, además de mantener una labor enfocada en la disciplina y preparación de nuevas generaciones.

La ceremonia también puso atención en representantes actuales del boxeo coahuilense. Joycelyn García López fue distinguida por su trayectoria como seleccionada nacional y por haber formado parte de los procesos olímpicos rumbo a Tokio 2021 y París 2024. Su recorrido también la ha colocado como una de las representantes del boxeo femenil de la región.

En la categoría juvenil, José Santiago Pacheco Rojas recibió un reconocimiento por su participación como seleccionado de Coahuila y seleccionado nacional Sub-19. El lagunero forma parte de una generación de boxeadores que busca avanzar dentro de los procesos competitivos.

Por su parte, Diego Noel Roblero Chaparro fue reconocido por su trayectoria y constancia dentro del boxeo olímpico de Coahuila, respaldado por años de entrenamiento y participación deportiva.

La Asociación Estatal señaló que estos homenajes buscan vincular distintas generaciones del boxeo, al reconocer a quienes abrieron camino y a los deportistas que actualmente continúan con esa labor.

La actividad también sirvió para destacar que los resultados deportivos son producto de procesos que involucran años de preparación, entrenadores, atletas y familias.

Con estos reconocimientos, el organismo estatal destacó la importancia de mantener presente la historia del boxeo coahuilense y, al mismo tiempo, respaldar a quienes buscan representar al estado en los próximos escenarios deportivos.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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