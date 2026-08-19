Vándalos provocan incendio de vehículo y quedan captados en video, en Saltillo

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    Vándalos provocan incendio de vehículo y quedan captados en video, en Saltillo
    El siniestro fue producido este martes alrededor de las 6:00 de la mañana en la colonia El Álamo, al sur de la ciudad. FOTOS: CAPTURA DE VIDEO

Vecinos de la colonia El Álamo denunciaron el acto que provocó daños considerables; los malandros incendiaron un colchón viejo que terminó alcanzando el carro

Vecinos de la colonia El Álamo fueron víctimas de la delincuencia luego de que un grupo de malandrines provocara que su auto fuera dañado por las llamas, situación que fue captada en video y ahora piden la ayuda de la gente para poder identificar los responsables.

El acto vandálico tuvo lugar este martes aproximadamente a las 6:00 de la mañana, en que las cámaras de seguridad dieron cuenta del paso de por lo menos tres personas que deambulaban por la calle 8, pasando la calle 1 y sin más, encendieron un colchón viejo ahí localizado.

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El fuego de inmediato alcanzó un auto Jetta modelo 2002, con el que los afectados hacían sus labores diarias, las llamas de inmediato abrasaron la parte trasera del vehículo, logrando daños considerables.

La familia Juárez reportó el incidente en redes sociales solicitando la ayuda para poder identificar al grupo de vándalos, mientras preparan la denuncia formal ante el Ministerio Público.

Asimismo, otros residentes de la zona hicieron un llamado a la autoridad municipal para redoble la vigilancia, ante las constantes amenazas que representan estos inadaptados, quienes al calor de las drogas no reparan en dañar el patrimonio de los demás.

Los afectados esperan que alguien les pueda dar luz sobre quienes fueron los que cometieron el delito, mientras tanto, deben desembolsar una cantidad de dinero que no estaba presupuestada, para las reparaciones de su herramienta de trabajo, y todo por culpa de unos vagos sin oficio ni beneficio.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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