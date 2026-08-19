EU enviará a Perú barco hospital militar como parte de su ayuda para afrontar El Niño

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    EU enviará a Perú barco hospital militar como parte de su ayuda para afrontar El Niño
    El fenómeno climático El Niño es un calentamiento de las aguas del Pacífico cerca de la línea del ecuador que afecta los patrones climáticos globales. ESPECIAL.

Las fuertes precipitaciones que este miércoles continuaban generaron inundaciones y golpearon el acceso a la ciudadela arqueológica Machu Picchu

LIMA.- Estados Unidos enviará un buque militar hospital en febrero de 2027 a la costa del Pacífico de Perú para ayudar a la nación andina a afrontar los efectos del fenómeno climático El Niño como parte de una colaboración bilateral más amplia, anunció el miércoles el embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro.

En conferencia de prensa, junto al canciller peruano Carlos Espá, no se reveló la cantidad de dinero que representará la ayuda de Estados Unidos. Espá indicó que empezó una “hoja de ruta” que contempla ayuda en equipamiento, conocimiento y sobrevuelo para prevenir, mitigar y responder al fenómeno.

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Navarro dijo en español que el objetivo de la reunión en Miami fue conocer las “necesidades” de Perú y “cómo podemos apoyar” con una respuesta rápida. Recordó que la ayuda en el reciente terremoto de Colombia hubiera sido más rápida “si hubiéramos estado más sincronizados”.

La conferencia ocurrió luego que el canciller peruano retornó de Miami donde estuvo junto a Navarro para conseguir cooperación de Estados Unidos frente al fenómeno climático. En otra cita el canciller también se reunió con empresarios estadounidenses interesados en invertir en planes de minería e infraestructura.

Navarro indicó que en febrero de 2027 llegará a la zona norte de la costa del Pacífico de Perú el barco hospital USNS Comfort que ya estuvo en Perú en 2018 y 2019. “Lo vamos a traer en febrero que es cuando creemos que va a ser el pico del problema con El Niño”, acotó.

El fenómeno climático El Niño podría igualar o superar al fenómeno de 1997 que causó daños por olas de calor, lluvias intensas, inundaciones e incendios forestales, esto según los meteorólogos.

La presidenta Keiko Fujimori, quien inició su gobierno el 28 de julio, ha indicado que una de las prioridades de su gestión es enfrentar el fenómeno climático. Antes de empezar su gobierno, Fujimori indicó que, según reportes científicos El Niño será “muy fuerte” y que incluso se menciona “la palabra catastrófica”.

Conveagro, que agrupa a la mayoría de agricultores de Perú, estima que podrían sumarse pérdidas por 3.000 millones de dólares, se reduciría hasta 50% la producción de alimentos y se afectaría a más de nueve millones de personas. ADEX, un gremio clave exportador, advierte impactos en las agroexportaciones por plagas y problemas fitosanitarios, mientras el sector pesquero prevé menores capturas por el calentamiento del mar.

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