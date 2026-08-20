POLITICÓN: ¿Quién se anima en Morena a entrarle? PRI ‘amarra’ Saltillo, Torreón y Monclova con Javier Díaz, Riquelme y Carlos Villarreal

I. REFUERZOS Ayer el PRI reunió en Monterrey a varias de sus figuras para hablar de seguridad. El anfitrión político fue Adrián de la Garza. Al alcalde regiomontano lo acompañaron, entre otros, Rubén Moreira y Miguel Riquelme, dos exgobernadores de Coahuila que saben bastante más de operación política que de posar para la foto. Formalmente fue un foro sobre paz y seguridad; políticamente, la imagen mandó otro mensaje. Cuando alrededor de una aspiración empiezan a sentarse quienes saben construir candidaturas, uno puede seguir hablando del tema del foro... o empezar a mirar quién está acomodando las sillas. II. LOS DE SIEMPRE Y hubo un detalle que seguramente no pasó inadvertido en Nuevo León: Rubén Moreira y Miguel Riquelme no son invitados decorativos en la historia política de Adrián de la Garza. En distintos momentos han sido figuras cercanas y aliados relevantes. Que ambos aparecieran otra vez a su lado, justo cuando comienzan a calentarse las conversaciones sobre el futuro político del estado, permite algunas lecturas. ¿Foro de seguridad? Desde luego... Cada quien sabrá qué vio en la foto.

III. DOBLE COBRO El diputado local del Verde Ecologista, Jorge Valdés, volvió a poner sobre la mesa un tema que lleva tiempo atorado en el Congreso: prohibir que plazas comerciales, hospitales, funerarias y otros establecimientos cobren por estacionarse. Su argumento es sencillo: si la ley ya los obliga a contar con cajones como parte de la infraestructura necesaria para operar, ¿por qué convertir después ese requisito en otro negocio? La iniciativa fue presentada desde 2024 y sigue esperando. Mientras tanto, uno paga por entrar, paga por consumir... y también paga por dejar el coche. Negocio redondo. IV. ¿Y ESE DINERO? Pero el asunto tiene otra dosis interesante. Algunos cuestionan qué tratamiento fiscal reciben esos cobros. Porque las máquinas entregan boletos, sí, pero ¿son comprobantes fiscales?, ¿ese ingreso se declara?, ¿quién lo supervisa?, ¿qué pasa si un usuario pide factura? Nos dicen que ahí también hay bastante opacidad. Y si todos los días entran cientos o miles de pesos por estacionamiento, quizá ya va siendo hora de saber exactamente quién cobra, cuánto cobra... y cuánto de eso se entera Hacienda. V. ¿Y EL MÉRITO? En el Centro Histórico de Saltillo siguen creciendo las dudas sobre Roberto Rojas Oyervides, director del Distrito Centro Histórico. El cargo no consiste sólo en tratar con comerciantes: implica conservación de inmuebles, regulación de intervenciones, convivencia vecinal, imagen urbana y coordinación con distintas áreas del Municipio. Y en el último año y medio se han acumulado obras cuestionables, modificaciones en edificios y conflictos entre vecinos y negocios que la autoridad no ha sabido encauzar. Ahí está el problema: la presencia de Rojas se nota más por lo que no resuelve que por lo que ordena. VI. ¿QUÉ SE LE DEBE? Rojas fue presidente de los comerciantes del Centro Histórico y muchos creen que de ahí salió su nombramiento. Pero representar a un gremio no necesariamente prepara para administrar una zona patrimonial con reglas especiales y conflictos diarios. Por eso la pregunta empieza a circular: ¿qué se le debía para ponerlo ahí y qué se le sigue debiendo para mantenerlo? O peor, ¿qué le debemos los saltillenses para seguir pagando su ineficacia? Porque cuando las dudas se acumulan, la permanencia también exige explicación.

VII. MEJOR SAN LÁZARO Jericó Abramo Masso prácticamente confirmó que buscará por tercera ocasión consecutiva una diputación federal. Es decir, irá por la reelección. Traducido al idioma de la política: la alcaldía de Saltillo deja de estar en su radar. Hace semanas ya se comentaba en los pasillos de Palacio Rosa que Javier Díaz tenía amarrada la candidatura para buscar la reelección, así que la decisión de Jericó empieza a explicarse sola. ¿Para qué abrir una batalla interna que difícilmente iba a ganar? Mejor quedarse con lo seguro. A veces la prudencia política también consiste en saber cuándo una puerta ya está cerrada. VII. ¿QUIÉN SE ANIMA? Y con eso, el mapa del PRI en sus principales municipios está definido. Javier Díaz tiene amarrada la candidatura para buscar la reelección en Saltillo; Carlos Villarreal hará lo propio en Monclova y Miguel Riquelme en Torreón. La pregunta ahora está del otro lado: ¿quién se anima en Morena a entrarle a esas contiendas? Porque, al menos hoy, no se ve por dónde pueda el partido guinda arrebatarle al PRI alguno de esos municipios. Candidatos habrá, claro. Lo difícil será encontrar quién quiera cargar con la hazaña.