Coahuila: Ajustar sistema educativo, clave hacia el futuro

La apuesta de Coahuila por incorporarse a la industria de los semiconductores plantea una exigencia que va mucho más allá de atraer inversiones: preparar desde ahora el talento que hará posible que esa transformación sea sostenible. El desafío, por tanto, no es únicamente industrial; es también educativo.

De acuerdo con el reporte periodístico que publicamos en esta edición, la entidad analiza la posibilidad de participar inicialmente en etapas de prueba de software y hardware de microcomponentes, para lo cual será indispensable contar con especialistas en áreas altamente técnicas. Las universidades ya trabajan en adecuaciones a sus planes de estudio, mientras las autoridades estatales realizan diagnósticos sobre las capacidades de las instituciones y las necesidades del sector.

Este proceso debe asumirse con visión de largo plazo. Formar ingenieros, actualizar docentes, desarrollar laboratorios especializados y disponer de equipamiento de alta precisión no ocurrirá de manera inmediata. Precisamente por ello, comenzar ahora resulta indispensable.

El reto de Coahuila forma parte de una transformación mucho más amplia. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha advertido que las tendencias tecnológicas, económicas y demográficas están modificando aceleradamente las habilidades que demanda el mercado laboral. El Foro Económico Mundial estima que entre 2025 y 2030 se transformará el 22 por ciento del empleo mundial y que dos de cada cinco habilidades requeridas cambiarán o quedarán obsoletas.

Frente a esta realidad, actualizar sólo las carreras no será suficiente. El sistema educativo deberá avanzar hacia modelos más flexibles, capaces de incorporar inteligencia artificial, competencias digitales y especialización técnica, pero sin relegar habilidades humanas como el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de adaptación y los criterios éticos.

Coahuila tiene una ventaja: cuenta con una sólida vocación industrial y una red de instituciones de educación superior que pueden responder a las nuevas necesidades. Sin embargo, será necesario fortalecer la coordinación entre Gobierno, universidades y empresas para evitar que la formación avance por un lado y las necesidades productivas por otro.

También debe considerarse el aprendizaje permanente. Si más de la mitad de los trabajadores requerirá actualizar sus habilidades o capacitarse para desempeñar nuevas funciones hacia 2030, la educación no puede limitarse a los años de universidad. La capacitación continua tendrá que convertirse en parte de la vida laboral.

La industria de los semiconductores puede representar una oportunidad estratégica para Coahuila, pero su éxito dependerá de algo más profundo que la infraestructura o la inversión. Dependerá de la capacidad para formar personas preparadas para empleos que todavía están en construcción.

Ajustar el sistema educativo no debe verse como una reacción a una moda tecnológica, sino como una necesidad para asegurar la competitividad futura. Preparar hoy a los trabajadores y profesionales del mañana será la mejor manera de aprovechar las oportunidades que traerá la nueva economía.