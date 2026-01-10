Continúa ‘Amor en Movimiento’ este 2026 con servicios gratuitos en la zona rural de Saltillo

Saltillo
/ 10 enero 2026
    Continúa ‘Amor en Movimiento’ este 2026 con servicios gratuitos en la zona rural de Saltillo
    El alcalde Javier Díaz González y Luly López Naranjo encabezaron el arranque del programa Amor en Movimiento en San Francisco del Ejido, llevando servicios y apoyos a familias rurales. FOTO: CORTESÍA

El alcalde y la presidenta honoraria del DIF Saltillo acercan servicios de salud, apoyos sociales y actividades de convivencia a familias de San Francisco del Ejido

El Gobierno Municipal de Saltillo arrancó el 2026 con atención directa a las comunidades rurales mediante el programa Amor en Movimiento, encabezado por el alcalde Javier Díaz González y su esposa, Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, quienes visitaron San Francisco del Ejido para llevar servicios gratuitos y actividades comunitarias.

Durante el evento, el Presidente Municipal subrayó que el campo de Saltillo se mantiene como una prioridad para su administración, al anunciar que este año continuará la atención permanente a los ejidos a través de programas sociales, obras públicas y acciones integrales que impacten de manera directa en la calidad de vida de sus habitantes.

$!Funcionarios municipales y representantes ejidales acompañaron el inicio de Amor en Movimiento, reafirmando el compromiso de llevar apoyos de manera permanente a la zona rural.
Funcionarios municipales y representantes ejidales acompañaron el inicio de Amor en Movimiento, reafirmando el compromiso de llevar apoyos de manera permanente a la zona rural. FOTO: CORTESÍA

Javier Díaz González destacó que se buscará superar la inversión de más de 100 millones de pesos ejercida durante 2025 en la zona rural, con el objetivo de ampliar los beneficios y garantizar que los apoyos lleguen a todas las comunidades del municipio.

Por su parte, Luly López Naranjo reiteró el compromiso del DIF Saltillo de acercar servicios de salud y asistencia social a las zonas más alejadas, resaltando que la unidad móvil de Amor en Movimiento ha permitido a cientos de personas acceder de forma gratuita a consultas médicas especializadas.

$!Habitantes de la zona rural accedieron a consultas médicas, dentales, optometría y audiometría, además de recibir lentes y aparatos auditivos de manera gratuita.
Habitantes de la zona rural accedieron a consultas médicas, dentales, optometría y audiometría, además de recibir lentes y aparatos auditivos de manera gratuita. FOTO: CORTESÍA

En esta jornada se ofrecieron servicios de audiometría y optometría, con entrega de aparatos auditivos y lentes, así como atención dental, consultas médicas, cortes de cabello y el Mercadito, donde las familias intercambiaron cacharros por productos de la canasta básica.

$!Niñas y niños de San Francisco del Ejido participaron en actividades de convivencia, como piñatas y entrega de juguetes.
Niñas y niños de San Francisco del Ejido participaron en actividades de convivencia, como piñatas y entrega de juguetes. FOTO: CORTESÍA

Además, el arranque del programa se acompañó de actividades de convivencia, como la tradicional rosca de reyes, chocolate caliente, piñatas, bolos y la entrega de juguetes para niñas y niños, fortaleciendo el tejido social en San Francisco del Ejido y comunidades aledañas.

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

