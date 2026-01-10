Continúa ‘Amor en Movimiento’ este 2026 con servicios gratuitos en la zona rural de Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo arrancó el 2026 con atención directa a las comunidades rurales mediante el programa Amor en Movimiento, encabezado por el alcalde Javier Díaz González y su esposa, Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, quienes visitaron San Francisco del Ejido para llevar servicios gratuitos y actividades comunitarias.

Durante el evento, el Presidente Municipal subrayó que el campo de Saltillo se mantiene como una prioridad para su administración, al anunciar que este año continuará la atención permanente a los ejidos a través de programas sociales, obras públicas y acciones integrales que impacten de manera directa en la calidad de vida de sus habitantes.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: esto es lo que debes hacer para proteger a tus perros y gatos del frío