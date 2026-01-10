Continúa ‘Amor en Movimiento’ este 2026 con servicios gratuitos en la zona rural de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
El alcalde y la presidenta honoraria del DIF Saltillo acercan servicios de salud, apoyos sociales y actividades de convivencia a familias de San Francisco del Ejido
El Gobierno Municipal de Saltillo arrancó el 2026 con atención directa a las comunidades rurales mediante el programa Amor en Movimiento, encabezado por el alcalde Javier Díaz González y su esposa, Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, quienes visitaron San Francisco del Ejido para llevar servicios gratuitos y actividades comunitarias.
Durante el evento, el Presidente Municipal subrayó que el campo de Saltillo se mantiene como una prioridad para su administración, al anunciar que este año continuará la atención permanente a los ejidos a través de programas sociales, obras públicas y acciones integrales que impacten de manera directa en la calidad de vida de sus habitantes.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: esto es lo que debes hacer para proteger a tus perros y gatos del frío
Javier Díaz González destacó que se buscará superar la inversión de más de 100 millones de pesos ejercida durante 2025 en la zona rural, con el objetivo de ampliar los beneficios y garantizar que los apoyos lleguen a todas las comunidades del municipio.
Por su parte, Luly López Naranjo reiteró el compromiso del DIF Saltillo de acercar servicios de salud y asistencia social a las zonas más alejadas, resaltando que la unidad móvil de Amor en Movimiento ha permitido a cientos de personas acceder de forma gratuita a consultas médicas especializadas.
En esta jornada se ofrecieron servicios de audiometría y optometría, con entrega de aparatos auditivos y lentes, así como atención dental, consultas médicas, cortes de cabello y el Mercadito, donde las familias intercambiaron cacharros por productos de la canasta básica.
Además, el arranque del programa se acompañó de actividades de convivencia, como la tradicional rosca de reyes, chocolate caliente, piñatas, bolos y la entrega de juguetes para niñas y niños, fortaleciendo el tejido social en San Francisco del Ejido y comunidades aledañas.