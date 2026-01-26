Continúa búsqueda de menor reportada como desaparecida desde diciembre en Ramos Arizpe

La Comisión de Búsqueda de Personas lanzó una alerta para localizar a una adolescente reportada como desaparecida en el municipio de Ramos Arizpe, luego de que desde el mes de diciembre de 2025 se desconoce su paradero. El llamado se mantiene activo y se solicita la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que permita ubicarla.

La menor fue identificada como Brijit Isabel Alegría Silva, de 15 años de edad, quien fue vista por última vez en esta localidad del sureste del estado. Desde entonces, no se cuenta con información confirmada sobre su ubicación, por lo que se emitió la ficha de búsqueda correspondiente con el objetivo de ampliar el alcance de la información y agilizar su localización.

TE PUEDE INTERESAR: Llega sexagenario sin vida a la estación de Bomberos en Saltillo

De acuerdo con los datos oficiales, la adolescente nació el 14 de agosto de 2010 y cuenta con una complexión delgada. Mide aproximadamente 1.50 metros de estatura y tiene un peso estimado de 56 kilogramos. Entre sus rasgos físicos se detalló que tiene el cabello lacio de color negro, ojos grandes de tono café claro, nariz recta y boca mediana con labios delgados, características que podrían facilitar su identificación.