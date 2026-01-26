Continúa búsqueda de menor reportada como desaparecida desde diciembre en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 26 enero 2026
    Continúa búsqueda de menor reportada como desaparecida desde diciembre en Ramos Arizpe
    Autoridades mantienen activa la alerta y solicitan reportar cualquier información útil. FOTO: REDES SOCIALES

La menor presenta piercing en el labio y tatuajes en brazos y piernas; vestía sudadera blanca, pantalón de mezclilla, tenis blancos y mariconera azul

La Comisión de Búsqueda de Personas lanzó una alerta para localizar a una adolescente reportada como desaparecida en el municipio de Ramos Arizpe, luego de que desde el mes de diciembre de 2025 se desconoce su paradero. El llamado se mantiene activo y se solicita la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que permita ubicarla.

La menor fue identificada como Brijit Isabel Alegría Silva, de 15 años de edad, quien fue vista por última vez en esta localidad del sureste del estado. Desde entonces, no se cuenta con información confirmada sobre su ubicación, por lo que se emitió la ficha de búsqueda correspondiente con el objetivo de ampliar el alcance de la información y agilizar su localización.

De acuerdo con los datos oficiales, la adolescente nació el 14 de agosto de 2010 y cuenta con una complexión delgada. Mide aproximadamente 1.50 metros de estatura y tiene un peso estimado de 56 kilogramos. Entre sus rasgos físicos se detalló que tiene el cabello lacio de color negro, ojos grandes de tono café claro, nariz recta y boca mediana con labios delgados, características que podrían facilitar su identificación.

Como señas particulares, se informó que la menor cuenta con un piercing en el labio, además de tatuajes visibles en brazos y piernas. Estos elementos resultan relevantes dentro de las labores de búsqueda, ya que permiten distinguirla con mayor facilidad en caso de ser vista en espacios públicos o comunidades cercanas.

Respecto a la vestimenta que portaba al momento de su desaparición, se indicó que llevaba una sudadera color blanco, pantalón de mezclilla, tenis blancos y una mariconera color azul. Este dato es considerado clave para quienes pudieran haberla observado durante los días posteriores a su última localización conocida.

La Comisión de Búsqueda reiteró que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser determinante para dar con su paradero. Por ello, se puso a disposición de la ciudadanía una serie de números telefónicos para recibir reportes de manera directa y confidencial. Los contactos habilitados son: 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 y 871 235 7199. Asimismo, se pueden enviar datos a través de las redes sociales oficiales del organismo.

El caso permanece abierto y bajo seguimiento, mientras continúan las acciones de difusión para localizar a la adolescente. Las autoridades exhortaron a compartir la información de manera responsable y a comunicarse de inmediato en caso de contar con algún indicio que contribuya a su pronta localización

