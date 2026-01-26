Llega sexagenario sin vida a la estación de Bomberos en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El adulto mayor padecía enfermedades crónicas y se encontraba bajo tratamiento médico, de acuerdo con la información recabada
Una persona fue declarada sin vida luego de ser trasladada para recibir atención prehospitalaria a las instalaciones del Cuerpo de Bomberos, en la estación ubicada en la colonia 27 de Marzo, en Saltillo.
El fallecido fue identificado como Ramiro ¨N¨, de 64 años de edad, quien tenía su domicilio en la calle Francisco Narro, en la colonia Australia. De acuerdo con la información disponible, el hombre comenzó a sentirse mal en su vivienda, por lo que sus familiares decidieron auxiliarlo y trasladarlo en busca de atención médica.
TE PUEDE INTERESAR: Fatal accidente cobra la vida de dos personas en el libramiento Norponiente
Se informó que Ramiro ¨N¨ padecía enfermedades crónicas, entre ellas diabetes e hipertensión, por las cuales se encontraba bajo tratamiento médico.
A su arribo a la estación de bomberos, paramédicos procedieron a valorarlo; sin embargo, tras la revisión correspondiente determinaron que ya no contaba con signos vitales, situación que fue notificada a los familiares.
Posteriormente, se dio aviso a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado. Personal de dicha corporación acudió al lugar para tomar conocimiento de los hechos y, tras las diligencias iniciales, estableció que el fallecimiento se debió a causas naturales.
Finalmente, el cuerpo fue entregado al servicio funerario, el cual se encargó del traslado al sitio designado por la familia para la realización de los servicios correspondientes y su despedida, conforme a sus creencias.