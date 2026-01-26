Llega sexagenario sin vida a la estación de Bomberos en Saltillo

Una persona fue declarada sin vida luego de ser trasladada para recibir atención prehospitalaria a las instalaciones del Cuerpo de Bomberos, en la estación ubicada en la colonia 27 de Marzo, en Saltillo.

El fallecido fue identificado como Ramiro ¨N¨, de 64 años de edad, quien tenía su domicilio en la calle Francisco Narro, en la colonia Australia. De acuerdo con la información disponible, el hombre comenzó a sentirse mal en su vivienda, por lo que sus familiares decidieron auxiliarlo y trasladarlo en busca de atención médica.

Se informó que Ramiro ¨N¨ padecía enfermedades crónicas, entre ellas diabetes e hipertensión, por las cuales se encontraba bajo tratamiento médico.