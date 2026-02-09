Continúa búsqueda de Valeria Abigail, adolescente desaparecida en Saltillo

La Fiscalía de Personas Desaparecidas mantiene activa la investigación para dar con el paradero de Valeria Abigail Martínez Montes, adolescente de 14 años de edad, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 20 de enero de 2026 en Saltillo. A 20 días su desaparición, no se ha logrado su localización, por lo que las labores de búsqueda continúan de manera permanente.

De acuerdo con la información oficial, la menor fue vista por última vez en esa fecha y desde entonces no se ha tenido contacto ni datos confirmados sobre su ubicación. El caso es atendido por la Agencia de Investigación Criminal, instancia que continúa con las diligencias correspondientes para tratar de ubicarla y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió su desaparición.

Valeria Abigail Martínez Montes nació el 27 de mayo de 2011, es de nacionalidad mexicana y cuenta con 14 años de edad. Como parte de la ficha de búsqueda difundida, se detalla que la adolescente es de género femenino, mide aproximadamente 1.65 metros de estatura y pesa alrededor de 75 kilogramos. Su cabello es lacio y de color rojo.