Continúa búsqueda de Valeria Abigail, adolescente desaparecida en Saltillo
El caso permanece abierto y sin resultados positivos, por lo que se mantiene vigente el llamado a la población para aportar datos que fortalezcan la investigación
La Fiscalía de Personas Desaparecidas mantiene activa la investigación para dar con el paradero de Valeria Abigail Martínez Montes, adolescente de 14 años de edad, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 20 de enero de 2026 en Saltillo. A 20 días su desaparición, no se ha logrado su localización, por lo que las labores de búsqueda continúan de manera permanente.
De acuerdo con la información oficial, la menor fue vista por última vez en esa fecha y desde entonces no se ha tenido contacto ni datos confirmados sobre su ubicación. El caso es atendido por la Agencia de Investigación Criminal, instancia que continúa con las diligencias correspondientes para tratar de ubicarla y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió su desaparición.
Valeria Abigail Martínez Montes nació el 27 de mayo de 2011, es de nacionalidad mexicana y cuenta con 14 años de edad. Como parte de la ficha de búsqueda difundida, se detalla que la adolescente es de género femenino, mide aproximadamente 1.65 metros de estatura y pesa alrededor de 75 kilogramos. Su cabello es lacio y de color rojo.
Entre sus señas particulares se indica que presenta una ceja con un corte en diagonal, rasgo que puede ser clave para su identificación. En el reporte no se cuenta con referencia específica sobre la ropa que vestía al momento de su desaparición, por lo que se solicita a la población mantenerse atenta ante cualquier indicio que permita reconocerla.
El reporte de no localización fue realizado a través del número de emergencias 911, quedando asentado que desde el 20 de enero de 2026 se desconoce el paradero de la menor. A partir de ese momento, se activaron los protocolos correspondientes para la búsqueda de personas desaparecidas, sin que hasta ahora se tengan resultados positivos.
Las autoridades reiteraron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser de utilidad para avanzar en la investigación. Por ello, se pide a la ciudadanía que, en caso de contar con información relacionada con este caso, se comunique de inmediato al 911 Emergencias o directamente a la Fiscalía de Personas Desaparecidas al número telefónico (844) 438 0700.
La búsqueda de Valeria Abigail Martínez Montes permanece activa y es considerada prioritaria, mientras continúan las acciones de investigación para dar con su ubicación y esclarecer lo ocurrido desde el día en que fue vista por última vez en la capital de Coahuila.