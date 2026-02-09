No respeta joven el alto y embiste a motociclista, al oriente de Saltillo

Con probable fractura en la pierna derecha, a la altura de la tibia y el peroné, así como una lesión en la parrilla costal del mismo lado, un hombre fue trasladado a la Clínica Número Dos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Saltillo, luego de ser impactado por una camioneta mientras circulaba a bordo de su motocicleta.

El accidente se registró alrededor de las 10:30 horas, en el cruce de las calles Yuca y Huizache, en la colonia Loma Linda, donde autoridades municipales recibieron el reporte de un hecho vial.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: incendio reduce a cenizas tejabán en la colonia Universidad Pueblo