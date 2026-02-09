No respeta joven el alto y embiste a motociclista, al oriente de Saltillo

Saltillo
/ 9 febrero 2026
    No respeta joven el alto y embiste a motociclista, al oriente de Saltillo
    El área fue acordonada mientras se realizaban las diligencias correspondientes por parte de las autoridades. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El accidente fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales, luego de que las partes no lograron concretar un acuerdo inmediato por los daños y gastos médicos

Con probable fractura en la pierna derecha, a la altura de la tibia y el peroné, así como una lesión en la parrilla costal del mismo lado, un hombre fue trasladado a la Clínica Número Dos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Saltillo, luego de ser impactado por una camioneta mientras circulaba a bordo de su motocicleta.

El accidente se registró alrededor de las 10:30 horas, en el cruce de las calles Yuca y Huizache, en la colonia Loma Linda, donde autoridades municipales recibieron el reporte de un hecho vial.

$!Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al lesionado antes de su traslado al IMSS.
Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al lesionado antes de su traslado al IMSS. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Una vez en el sitio, fue asegurado el conductor de una camioneta Dodge RAM 2500, identificado como José Juan ¨N¨, de 18 años de edad, quien circulaba por la calle Yuca con dirección a Mezquite. Al llegar al cruce con Huizache, presuntamente no respetó el alto correspondiente.

$!Elementos municipales acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente registrado en la colonia Loma Linda.
Elementos municipales acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente registrado en la colonia Loma Linda. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Debido a esta maniobra, la camioneta impactó a una motocicleta Italika, conducida por Joaquín ¨N¨, de 61 años de edad, quien se desplazaba sobre la calle Huizache con dirección a Fundadores. Tras el golpe, el motociclista cayó al pavimento y permaneció inmovilizado.

$!El motociclista quedó tendido sobre el pavimento tras ser impactado por una camioneta en el cruce de Yuca y Huizache.
El motociclista quedó tendido sobre el pavimento tras ser impactado por una camioneta en el cruce de Yuca y Huizache. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Una ambulancia privada brindó los primeros auxilios al lesionado y, tras varias llamadas al número de emergencias 911, el servicio fue canalizado a la Cruz Roja, desde donde se envió una unidad para continuar con la atención médica.

Luego de la valoración, se determinó el traslado del hombre a la Clínica Número Dos del IMSS para recibir atención especializada. En el lugar, los involucrados intentaron llegar a un acuerdo para el pago de los daños materiales y gastos médicos; sin embargo, el accidente fue turnado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que se encargará de deslindar responsabilidades.

