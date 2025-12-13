Continúa en Saltillo la entrega de Cartillas de Identidad Militar a jóvenes de la Clase 2006

El Ejército Mexicano, a través de la Comandancia de la 6ª Zona Militar y del 69 Batallón de Infantería, informó que se mantiene el módulo de entrega de Cartillas y Hojas de Liberación en Saltillo.

El proceso inició el primer fin de semana de diciembre y continuará los días 14, 20, 21, 27 y 28 de diciembre.

Se invitó a los jóvenes conscriptos de la Clase 2006 y Remisos de Saltillo a recoger su Cartilla de Identidad Militar y Hoja de Liberación en las instalaciones del 69 Batallón de Infantería, ubicado en la Carretera Zacatecas km 3.5, colonia Las Teresitas.

El horario de entrega es de 8:00 de la mañana a las 13:00 horas.

Los jóvenes deberán presentarse con su recibo original y, en caso de extravío, presentar en copias: acta de nacimiento, CURP, INE y comprobante de domicilio.