Continúa en Saltillo la entrega de Cartillas de Identidad Militar a jóvenes de la Clase 2006

Saltillo
/ 13 diciembre 2025
    Continúa en Saltillo la entrega de Cartillas de Identidad Militar a jóvenes de la Clase 2006
    El Ejército Mexicano exhortó a los conscriptos a presentar su recibo original o, en caso de extravío, la documentación requerida en copia. FOTO: CORTESÍA

La entrega se hace en las instalaciones del 69 Batallón de Infantería y en horarios establecidos

El Ejército Mexicano, a través de la Comandancia de la 6ª Zona Militar y del 69 Batallón de Infantería, informó que se mantiene el módulo de entrega de Cartillas y Hojas de Liberación en Saltillo.

El proceso inició el primer fin de semana de diciembre y continuará los días 14, 20, 21, 27 y 28 de diciembre.

Se invitó a los jóvenes conscriptos de la Clase 2006 y Remisos de Saltillo a recoger su Cartilla de Identidad Militar y Hoja de Liberación en las instalaciones del 69 Batallón de Infantería, ubicado en la Carretera Zacatecas km 3.5, colonia Las Teresitas.

El horario de entrega es de 8:00 de la mañana a las 13:00 horas.

Los jóvenes deberán presentarse con su recibo original y, en caso de extravío, presentar en copias: acta de nacimiento, CURP, INE y comprobante de domicilio.

Temas


Cartilla Militar
Servicio Militar

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Sedena
ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

