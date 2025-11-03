Continúan acciones de reforestación y limpieza en plazas de Saltillo

Con el propósito de ofrecer espacios dignos, seguros y agradables para las familias, el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, lleva a cabo de manera permanente labores de reforestación, limpieza general y deshierbe en plazas y parques de toda la ciudad.

Estas acciones forman parte del programa “Aquí Andamos”, mediante el cual el gobierno local, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, busca mantener una buena imagen urbana, prevenir la acumulación de basura y preservar las áreas verdes de los parques y jardines. Además, estas tareas contribuyen a reducir riesgos a la salud, al evitar la proliferación de insectos y fauna nociva en distintos sectores de Saltillo.

Un ejemplo reciente de estos trabajos se realizó en el parque Carlos R. González, al sur de la ciudad, donde brigadas municipales reforestaron con árboles de la especie trueno como parte del programa “Activa tu Parque”, impulsado por el alcalde Díaz González. En el lugar también se efectuaron labores de limpieza, retiro de basura, poda y deshierbe, con el objetivo de mejorar el entorno, fomentar la convivencia familiar y fortalecer los lazos comunitarios.

De igual manera, y en cumplimiento de la instrucción del alcalde Javier Díaz González, el municipio incrementó los trabajos de rehabilitación de la cancha de fútbol de la colonia Gustavo Espinoza Mireles, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como de la iniciativa privada y la sociedad civil.