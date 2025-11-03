Continúan acciones de reforestación y limpieza en plazas de Saltillo
El Gobierno Municipal realiza de forma permanente labores de limpieza, deshierbe y reforestación en plazas y parques públicos
Con el propósito de ofrecer espacios dignos, seguros y agradables para las familias, el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, lleva a cabo de manera permanente labores de reforestación, limpieza general y deshierbe en plazas y parques de toda la ciudad.
Estas acciones forman parte del programa “Aquí Andamos”, mediante el cual el gobierno local, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, busca mantener una buena imagen urbana, prevenir la acumulación de basura y preservar las áreas verdes de los parques y jardines. Además, estas tareas contribuyen a reducir riesgos a la salud, al evitar la proliferación de insectos y fauna nociva en distintos sectores de Saltillo.
Un ejemplo reciente de estos trabajos se realizó en el parque Carlos R. González, al sur de la ciudad, donde brigadas municipales reforestaron con árboles de la especie trueno como parte del programa “Activa tu Parque”, impulsado por el alcalde Díaz González. En el lugar también se efectuaron labores de limpieza, retiro de basura, poda y deshierbe, con el objetivo de mejorar el entorno, fomentar la convivencia familiar y fortalecer los lazos comunitarios.
De igual manera, y en cumplimiento de la instrucción del alcalde Javier Díaz González, el municipio incrementó los trabajos de rehabilitación de la cancha de fútbol de la colonia Gustavo Espinoza Mireles, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como de la iniciativa privada y la sociedad civil.
En este espacio deportivo, ubicado entre las calles Rancho de Peña y Santa Elena, sobre Pablo L. Sidar, se realizan obras con una inversión superior a los 4.2 millones de pesos, en beneficio de familias de las colonias Antonio Cárdenas, Gustavo Espinoza Mireles, Isabel Amalia, Pueblo Insurgentes, Sierra del Poniente, entre otras.
Como parte del mismo esfuerzo, personal del programa “Aquí Andamos” llevó a cabo labores de limpieza y retiro de escombro en el puente peatonal que conecta a las colonias La Valencia y Nuevo Atardecer, con el fin de incrementar la seguridad de niñas, niños, adolescentes y adultos.
En el sector poniente de la ciudad, brigadistas municipales también eliminaron maleza y desechos en la calle Óscar Camacho González, paso utilizado diariamente por vecinos que acuden a sus centros de trabajo, escuelas y comercios.
El Gobierno Municipal recordó a la ciudadanía que puede reportar cualquier servicio público a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-0808, para su atención rápida y oportuna, reafirmando así el compromiso de construir una ciudad limpia, ordenada y con espacios públicos de calidad.