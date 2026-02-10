Continúan las ciclovías invadidas por tráileres y camionetas al oriente de Saltillo

La ciclovía de Saltillo vuelve a ser escenario de riesgo para quienes se desplazan en bicicleta. Tráileres, camionetas y autos invaden de manera constante estos carriles exclusivos, particularmente en el sector oriente de la ciudad, donde ciclistas denuncian que este es un espacio poco respetado. Uno de los puntos más conflictivos se localiza en la ciclovía que corre junto al distribuidor vial El Sarape. De acuerdo con usuarios frecuentes, en este tramo es común observar vehículos de gran tamaño circulando o estacionándose sobre el carril destinado a bicicletas, obligando a los ciclistas a incorporarse a la vialidad general y exponiéndose a accidentes. TE PUEDE INTERESAR: Plantean llegar a 200 kilómetros de ciclovía en Saltillo al final de la administración municipal

La problemática persiste a pesar de las protestas y manifestaciones que colectivos ciclistas han realizado en distintos momentos para exigir mayor presencia de Tránsito Municipal y sanciones efectivas contra quienes invaden la ciclovía. PLANES PARA LA CICLOVÍA En este contexto, recordemos que en agosto del año pasado, el director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, Víctor de la Rosa, señaló que Saltillo cuenta actualmente con 55 kilómetros de ciclovías y que existe la posibilidad de rehabilitar la infraestructura existente y, en etapas posteriores, ampliarla hasta alcanzar 100 y eventualmente 200 kilómetros. El funcionario reconoció que algunas ciclovías han sido cuestionadas por su ubicación, pero subrayó que un estudio reciente demuestra su uso constante por más de mil 700 ciclistas al día. Entre los proyectos que se analizan, dijo, se encuentra la incorporación de ciclovías en ambos sentidos del bulevar Venustiano Carranza, lo que implicaría eliminar cajones de estacionamiento, así como la posible adecuación de carriles internos en la Alameda para ciclovías o peatonalización, especialmente en el tramo hacia la Benemérita Escuela Normal de Coahuila.