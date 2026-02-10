Continúan las ciclovías invadidas por tráileres y camionetas al oriente de Saltillo

Saltillo
/ 10 febrero 2026
    Continúan las ciclovías invadidas por tráileres y camionetas al oriente de Saltillo
    De acuerdo con el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, más de mil 700 ciclistas utilizan diariamente las ciclovías de Saltillo. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

La falta de respeto a la ciclovía, especialmente en el sector oriente y en el tramo junto al distribuidor vial El Sarape, vuelve a encender la inconformidad de los ciclistas

La ciclovía de Saltillo vuelve a ser escenario de riesgo para quienes se desplazan en bicicleta. Tráileres, camionetas y autos invaden de manera constante estos carriles exclusivos, particularmente en el sector oriente de la ciudad, donde ciclistas denuncian que este es un espacio poco respetado.

Uno de los puntos más conflictivos se localiza en la ciclovía que corre junto al distribuidor vial El Sarape. De acuerdo con usuarios frecuentes, en este tramo es común observar vehículos de gran tamaño circulando o estacionándose sobre el carril destinado a bicicletas, obligando a los ciclistas a incorporarse a la vialidad general y exponiéndose a accidentes.

TE PUEDE INTERESAR: Plantean llegar a 200 kilómetros de ciclovía en Saltillo al final de la administración municipal

Vehículos de carga y camionetas invaden de manera constante la ciclovía en el sector oriente de Saltillo, especialmente en el tramo cercano al distribuidor vial El Sarape. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

La problemática persiste a pesar de las protestas y manifestaciones que colectivos ciclistas han realizado en distintos momentos para exigir mayor presencia de Tránsito Municipal y sanciones efectivas contra quienes invaden la ciclovía.

PLANES PARA LA CICLOVÍA

En este contexto, recordemos que en agosto del año pasado, el director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, Víctor de la Rosa, señaló que Saltillo cuenta actualmente con 55 kilómetros de ciclovías y que existe la posibilidad de rehabilitar la infraestructura existente y, en etapas posteriores, ampliarla hasta alcanzar 100 y eventualmente 200 kilómetros.

El funcionario reconoció que algunas ciclovías han sido cuestionadas por su ubicación, pero subrayó que un estudio reciente demuestra su uso constante por más de mil 700 ciclistas al día.

Entre los proyectos que se analizan, dijo, se encuentra la incorporación de ciclovías en ambos sentidos del bulevar Venustiano Carranza, lo que implicaría eliminar cajones de estacionamiento, así como la posible adecuación de carriles internos en la Alameda para ciclovías o peatonalización, especialmente en el tramo hacia la Benemérita Escuela Normal de Coahuila.

La demanda ciudadana es que estos espacios sean respetados y formen parte de una red segura y funcional de movilidad. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

De la Rosa explicó en esa ocasión que estas propuestas forman parte de estudios técnicos en curso y que las decisiones finales dependerán de análisis de movilidad y del respeto al carácter histórico de los espacios. No obstante, colectivos ciclistas insisten en que, más allá de ampliar la red, es indispensable garantizar el respeto y la vigilancia de las ciclovías ya existentes.

Mientras los planes de expansión avanzan en el papel, ciclistas de Saltillo se lamentan de que la infraestructura es vulnerable a la invasión vehicular, poniendo en riesgo la seguridad de quienes diariamente optan por la bicicleta como medio de transporte.

