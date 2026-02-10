Expertos condenan la agenda antiambiental de Trump

La agresiva iniciativa de Donald Trump para impulsar los combustibles fósiles, incluido el carbón sucio, junto con las medidas de su administración para reducir la energía eólica y solar, enfrentan crecientes críticas de los tribunales, académicos y demócratas por aumentar el costo de la electricidad y empeorar la crisis climática .

En las últimas semanas, cuatro jueces, incluido uno designado por Trump, han emitido órdenes judiciales temporales contra las medidas del Departamento del Interior para detener las obras de cinco proyectos eólicos marinos en Virginia, Nueva York y Nueva Inglaterra, que han costado miles de millones de dólares y están muy avanzados en su desarrollo.

Mientras tanto, los funcionarios de energía de Trump emitieron el año pasado órdenes de emergencia para mantener abiertas cinco antiguas plantas de carbón que estaban programadas para cerrar en Washington, Michigan y otros tres estados; se espera que las reparaciones en algunas de las plantas de carbón sean costosas y requieran mucho tiempo, y algunos estados están desafiando las acciones federales.

“Las decisiones de Trump no tienen sentido ni desde la perspectiva de la protección del medio ambiente ni desde el coste de la energía”, afirmó Naomi Oreskes, historiadora científica de la Universidad de Harvard y profesora de ciencias de la Tierra y planetarias.

“Al bloquear proyectos eólicos que están a punto de entrar en funcionamiento y reactivar plantas de carbón peligrosas y antieconómicas, esta administración está aumentando tanto los costos directos de la energía para el pueblo estadounidense como los costos indirectos que sufrimos por la contaminación del aire y el daño climático”.

Además, la administración Trump ha presionado para aumentar las exportaciones de gas natural licuado (GNL), lo que también ha ayudado a aumentar los costos de la electricidad interna, dicen expertos y varios demócratas del Senado que en diciembre pasado presentaron un proyecto de ley para reducir drásticamente las exportaciones de GNL con miras a reducir las facturas de electricidad.

En general, los hogares estadounidenses gastaron 12.000 millones de dólares adicionales en gas no natural entre enero y septiembre del año pasado en comparación con el año anterior, lo que coincidió con un aumento del 22% en las exportaciones de GNL respaldado por la administración Trump, según datos federales analizados por Public Citizen.

Chris Wright, secretario de Energía de EE. UU. y exdirector ejecutivo de una empresa de petróleo y gas, viajó el otoño pasado a Europa para presionar a la UE para que impulsara las exportaciones de GNL mediante la reducción o el aplazamiento de las normas que limitan el metano.

El aumento de las exportaciones de GNL también ha sido defendido por un grupo del sector, la Alianza de Productores de Energía Doméstica, cofundada en 2008 por el multimillonario magnate del fracking Harold Hamm, importante donante y recaudador de fondos de Trump, y otros líderes del sector.

En abril de 2024, Hamm ayudó a organizar una cena de élite de la industria energética en Mar-a-Lago, donde Trump propuso a los directores ejecutivos, incluido Wright, donar mil millones de dólares para su campaña y prometió una amplia agenda a favor de los combustibles fósiles. Finalmente, los intereses de los combustibles fósiles donaron unos 75 millones de dólares, incluidos dos millones de Hamm, para ayudar a Trump a ganar.

Las fuertes políticas de la administración en favor de los combustibles fósiles parecen haber ayudado a impulsar precios más altos de la electricidad, que han superado las tasas generales de inflación, creando dolores de cabeza para los consumidores, dicen expertos en energía y algunos demócratas del Congreso.

Los precios de la electricidad aumentaron un 5,1% entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, un aumento mucho mayor que la tasa de inflación general del 3% para bienes y servicios en el período, según los datos del índice de precios al consumidor .

Los funcionarios de Trump han dicho que sus políticas energéticas han sido dictadas por la creciente demanda de energía, incluido el crecimiento de enormes centros de datos que consumen energía, y para evitar apagones.

Por su parte, Trump lleva mucho tiempo elogiando el “carbón limpio y hermoso”, un importante impulsor del calentamiento global, al tiempo que denigra la energía eólica, calificándola de “la estafa del siglo”. Además, la Ley “One Big Beautiful Bill” de Trump incluyó drásticos recortes en los créditos fiscales para la energía solar.

LOS EXPERTOS DENUNCIAN LOS RECORTES “MOTIVADOS IDEOLÓGICAMENTE”

Los expertos en energía dicen que el intenso impulso ideológico e impulsado por los donantes de Trump para un mayor uso de combustibles fósiles mientras frena los proyectos eólicos y solares, parece peligroso y miope, ya que los votantes expresan más preocupaciones sobre cuestiones de bolsillo, incluidos los costos de la electricidad.

“Si quieres bajar los precios de la electricidad, no detienes los proyectos eólicos y solares que ya están en construcción”, dijo Michael Gerrard, quien dirige el Centro Sabin para el derecho del cambio climático en la Facultad de Derecho de Columbia.

Muchas de las acciones ideológicas de Trump chocan con sus objetivos declarados. La forma más rápida y económica de aumentar la capacidad de generación hoy en día es la energía eólica y solar a gran escala. Trump está haciendo todo lo posible por detener estos proyectos.

De manera similar, otros analistas legales del sector energético expresan fuertes críticas sobre cómo la estrategia de Trump para impulsar el uso del carbón es miope y perjudicial.

“Los reguladores federales y estatales de servicios públicos determinaron que estas plantas [de carbón] podían cerrar”, declaró Ari Peskoe, director de la iniciativa de ley sobre electricidad de la Facultad de Derecho de Harvard. “Por ley, los reguladores de servicios públicos deben considerar la asequibilidad y la confiabilidad. [El Departamento de Energía] se está adelantando a las evaluaciones de los reguladores de servicios públicos, que afirman que estas plantas son demasiado costosas y no eran necesarias para la confiabilidad. [El Departamento de Energía] está imponiendo cientos de millones de dólares a los consumidores, al menos sin demostrar que los beneficios superen los costos”.

Oreskes enfatizó además que: «Esto solo se puede entender como un asunto ideológico, combinado con favoritismo. La gente suele pensar que debemos elegir entre la protección ambiental y el ahorro, lo cual no es cierto, pero en este caso, las políticas de Trump desestimarán la protección ambiental y, al mismo tiempo, aumentarán el precio. Es una situación en la que todos pierden, y los perdedores son los estadounidenses».

Trump y sus principales funcionarios de energía parecen haber intensificado el impulso hacia un mayor uso de combustibles fósiles, incluido el carbón, desde abril pasado, cuando Trump firmó órdenes ejecutivas para impulsar la producción de carbón en parte flexibilizando las regulaciones ambientales.

En contraste, los ataques de Trump a la energía eólica se han expandido de diversas maneras, incluida la cancelación de 679 millones de dólares en fondos federales el pasado agosto para que los puertos apoyaran la industria eólica marina.

“Mi objetivo es impedir que se construya ningún molino de viento. Son perdedores”, declaró Trump a un selecto grupo de ejecutivos petroleros, entre ellos Hamm, en una reunión en la Casa Blanca en enero, tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, para discutir opciones para explotar sus vastos recursos petroleros.

Además, el secretario de Energía Wright señaló más ayuda para restaurar el carbón en una reunión de enero del Consejo Nacional del Carbón, un grupo con los principales líderes de la industria que ha ganado nueva influencia desde que Trump asumió el cargo nuevamente en 2025 y el consejo fue revivido.

“El objetivo es detener el cierre político de las plantas de carbón”, dijo Wright en la reunión del consejo que atrajo a docenas de líderes de la industria del carbón, incluido Joe Craft, el multimillonario director ejecutivo de Alliance Resource Partners y un importante donante y recaudador de fondos para Trump y los republicanos.

Craft, junto con su esposa, Kelly, dirigió un importante programa de donantes para el Comité Nacional Republicano, denominado Presidential Trust, que recaudó millones de dólares en el ciclo electoral de 2024.

Los funcionarios de Trump han indicado que también quieren mantener abiertas otras plantas antiguas en los próximos años, a pesar de que el carbón ha sido una industria en declive durante años con muchas plantas con más de 50 años de antigüedad y que necesitan reparaciones costosas.

En contraste, los funcionarios de Trump han intensificado sus ataques a los proyectos de energía eólica utilizando impugnaciones legales y otras herramientas.

En diciembre de 2025, el Departamento del Interior suspendió los contratos de arrendamiento de cinco grandes operaciones eólicas marinas en la costa este que estaban en construcción, planteando cuestiones de seguridad nacional no especificadas.

Las empresas que construyen los proyectos eólicos marinos rápidamente demandaron para detener las órdenes de suspensión de trabajos del Departamento del Interior, enfatizando que se habían invertido miles de millones de dólares e instaron a los tribunales a responder rápidamente, lo que hicieron con fallos de enero que bloquearon las acciones del Departamento del Interior.

Un designado de Trump, Carl Nichols, criticó a los abogados de la administración por no responder a algunos argumentos clave de los desarrolladores del Empire Wind de Nueva York, señalando que las preocupaciones de seguridad nacional no especificadas del gobierno no superaban el daño al proyecto.

Los principales demócratas también han expresado fuertes críticas a los ataques de la administración Trump a la energía eólica.

El senador demócrata Sheldon Whitehouse, de Rhode Island, afirmó que los planes de la administración para bloquear proyectos eólicos e impulsar el uso del carbón equivalían a una “transferencia masiva de dinero de los contribuyentes por el aumento de sus costos de electricidad a donantes y a plantas que, de otro modo, no estarían en funcionamiento. Es una empresa corrupta y una estafa”.

En otro frente energético políticamente polémico, Public Citizen y algunos demócratas de alto rango en el Congreso dicen que el aumento de las exportaciones de GNL ha ayudado a estimular aumentos en los precios de la electricidad que están perjudicando a los consumidores.

“La decisión de Trump de acelerar las exportaciones de GNL sin protecciones para los aumentos de precios para los consumidores estadounidenses es un contribuyente clave a la crisis de asequibilidad energética”, dijo Tyson Slocum, director del programa de energía de Public Citizen, que publicó su estudio sobre el tema a fines de 2025.

Las familias estadounidenses están pagando más de 12 000 millones de dólares en precios de gas natural más altos con Trump, y las exportaciones récord de GNL son la principal causa. Trump prometió explícitamente en su campaña reducir a la mitad las facturas de servicios públicos de todos los estadounidenses en un año, y obviamente incumplió esa promesa.

“La priorización de Trump de las exportaciones de GNL por sobre la asequibilidad del gas natural interno se evidencia en sus acciones del primer día, incluyendo poner fin a la pausa de Biden en la revisión de las solicitudes de exportación pendientes y negarse a priorizar los aumentos de precios internos como parte de la revisión de interés público requerida por la administración de las exportaciones de GNL”, agregó Slocum.

Edward Markey, senador demócrata por Massachusetts, y varios otros demócratas del Senado y la Cámara de Representantes presentaron en diciembre un proyecto de ley, denominado Ley de Reducción de los Costos Energéticos Estadounidenses, para reducir drásticamente las exportaciones de GNL, que vinculaba con el aumento de los costos energéticos. Una ley similar se aprobó hace años, pero fue derogada en 2015.

En una declaración cuando se presentó el proyecto de ley, Markey dijo : “Los multimillonarios de los combustibles fósiles no solo están dañando nuestra salud al contaminar nuestro aire, tierra y agua, sino que están arruinando nuestros presupuestos todos los meses a través de exportaciones masivas de combustibles fósiles que impulsan precios más altos en el mercado internacional y crean precios altísimos para nosotros en casa”.

A pesar de la fuerte defensa de Trump de más combustibles fósiles, alrededor del 93% de la nueva capacidad de generación provendrá de energía solar, eólica y baterías en 2025, según cifras del Departamento de Energía, “porque son las más baratas”, dijo Joe Romm, investigador principal de la Universidad de Pensilvania.