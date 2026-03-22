Continúan trabajos de rehabilitación en Saltillo; invitan a realizar reportes vía chatbot
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El personal que integra las 17 cuadrillas, brinda atención tanto en las colonias como en los bulevares principales de la ciudad
El Ayuntamiento de Saltillo mantiene trabajos de rehabilitación de vialidades en distintos sectores de la ciudad. Esto, a través de las intervenciones en calles al interior de colonias, así como en bulevares principales.
De acuerdo con la información, las labores incluyen retiro de pavimento dañado, aplicación de asfalto caliente y nivelación de superficies, a través de 17 cuadrillas que operan de manera permanente.
“En Saltillo trabajamos a diario en los sectores sur, oriente, poniente, norte y centro de la ciudad, como parte de la estrategia integral de mantenimiento vial que permite atender tanto reportes ciudadanos como puntos críticos detectados por el Municipio”, señaló el alcalde Javier Díaz.
En el sur de la ciudad, brigadas atendieron colonias como Ampliación Villas de San Lorenzo, con trabajos en las calles San Esteban, San Lorenzo y Comercio, así como en La Estrella, donde se rehabilitaron vialidades como Hipódromo, San Isidro y Hyades.
También se realizaron intervenciones en la colonia Las Teresitas, en calles como Rayados, Comanches, Tovossos, Guacali y Gavilanes, además del bulevar principal del sector.
A estas acciones se suman trabajos en colonias como Colinas de San Lorenzo, Hacienda Narro, Parajes de Santa Elena, Vicente Guerrero, La Madrid, Buitres, Colinas del Sur, Girasol, 26 de Marzo, Valle Dorado y Lomas de Lourdes, entre otras.
SECTORES ATENDIDOS
Al poniente, se llevaron a cabo reparaciones en el fraccionamiento Saltillo 2000, en bulevares como Alameda Zaragoza y Javier García Villarreal, así como en calles Catedral de Santiago, Teatro de la Ciudad y Hércules.
Asimismo, en la colonia Valle de las Torres se aplicó pavimento en vialidades como Torres de las Alcatraces, Torres de los Olivos y Torre de los Crisantemos. Trabajos similares se realizaron en Satélite Sur y Norte, Roma, Anáhuac, Portal de Agaves, Pueblo Insurgente, Isabel Amalia Dávila y Antonio Cárdenas, entre otras.
En el oriente, las cuadrillas atendieron calles como Prolongación Imperio Turco, San Bernardo, Prolongación María Dolores García Zendejo y el bulevar Misión Santa Lucía, en la colonia Misión Cerritos.
También se realizaron labores en la colonia Morelos, así como en vialidades del fraccionamiento Nuevo Mirasierra, además de sectores como Loma Blanca, Colinas de Santiago, Ignacio Zaragoza, Privadas La Torre, Lomas del Bosque, Fundadores, La Amistad, San José de los Cerritos, La Aurora, Bonanza, La Fragua, El Toreo y Santa Cristina.
Al norte de la ciudad, se reportaron trabajos en sectores como Las Brisas, La Puerta del Sol, Privadas de Santiago, Los Rodríguez y Valle San Agustín.
Además, en bulevares como Venustiano Carranza, Isidro López Zertuche y Antonio Cárdenas se utilizan equipos especializados a base de calor para mejorar las condiciones del asfalto en vialidades de alto flujo.
El municipio informó que estos trabajos también responden a reportes ciudadanos realizados a través del asistente virtual “Saltillo Fácil” al número 844 160 08 08.