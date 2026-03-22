Continúan trabajos de rehabilitación en Saltillo; invitan a realizar reportes vía chatbot

De acuerdo con la información, las labores incluyen retiro de pavimento dañado, aplicación de asfalto caliente y nivelación de superficies, a través de 17 cuadrillas que operan de manera permanente.

El Ayuntamiento de Saltillo mantiene trabajos de rehabilitación de vialidades en distintos sectores de la ciudad. Esto, a través de las intervenciones en calles al interior de colonias, así como en bulevares principales.

“En Saltillo trabajamos a diario en los sectores sur, oriente, poniente, norte y centro de la ciudad, como parte de la estrategia integral de mantenimiento vial que permite atender tanto reportes ciudadanos como puntos críticos detectados por el Municipio”, señaló el alcalde Javier Díaz.

En el sur de la ciudad, brigadas atendieron colonias como Ampliación Villas de San Lorenzo, con trabajos en las calles San Esteban, San Lorenzo y Comercio, así como en La Estrella, donde se rehabilitaron vialidades como Hipódromo, San Isidro y Hyades.

También se realizaron intervenciones en la colonia Las Teresitas, en calles como Rayados, Comanches, Tovossos, Guacali y Gavilanes, además del bulevar principal del sector.

A estas acciones se suman trabajos en colonias como Colinas de San Lorenzo, Hacienda Narro, Parajes de Santa Elena, Vicente Guerrero, La Madrid, Buitres, Colinas del Sur, Girasol, 26 de Marzo, Valle Dorado y Lomas de Lourdes, entre otras.

SECTORES ATENDIDOS

Al poniente, se llevaron a cabo reparaciones en el fraccionamiento Saltillo 2000, en bulevares como Alameda Zaragoza y Javier García Villarreal, así como en calles Catedral de Santiago, Teatro de la Ciudad y Hércules.

Asimismo, en la colonia Valle de las Torres se aplicó pavimento en vialidades como Torres de las Alcatraces, Torres de los Olivos y Torre de los Crisantemos. Trabajos similares se realizaron en Satélite Sur y Norte, Roma, Anáhuac, Portal de Agaves, Pueblo Insurgente, Isabel Amalia Dávila y Antonio Cárdenas, entre otras.