Convocan a rodada por la primavera en Saltillo

El colectivo Transporte Digno Saltillo convocó a una rodada ciclista este domingo 22 de marzo, con salida a las 17:00 horas desde la estación Libertad, en el cruce de las calles Victoria y Acuña, en el Centro Histórico. La actividad, denominada Rodada por la Primavera, tiene como objetivo promover el uso del espacio público desde una perspectiva de movilidad no motorizada, además de visibilizar alternativas al uso del automóvil en la ciudad.

De acuerdo con el colectivo, la intención es “hacer visible lo invisible” y generar conciencia entre automovilistas sobre el uso compartido de las calles. “El espacio público es de todas y todos. Si queremos salud física y mental, y reducir los contaminantes de una ciudad carrocentrista, hay que apostar por movernos con nuestro propio cuerpo”, señalaron en la convocatoria. En ese sentido, explicaron que este tipo de actividades también buscan evidenciar problemáticas como la falta de cultura vial hacia ciclistas y peatones, así como la escasez de infraestructura adecuada y de espacios seguros para la movilidad en bicicleta dentro de la ciudad.

El recorrido iniciará sobre la calle Victoria, continuará por Purcell y Aldama, para incorporarse a Cuauhtémoc hasta el gimnasio Nazario Ortiz Garza. Posteriormente, avanzará por Emilio Carranza hacia la antigua estación El Nodo, seguirá por la zona de la Secundaria 1, hasta Xicoténcatl, para dar vuelta en Ramos, tomar Hidalgo y concluir en el tramo peatonal del Centro Histórico. Antes de iniciar la rodada, se realizará la entrega de una bicicleta al ganador de la rifa organizada previamente por el colectivo, cuyo resultado se definió con base en el sorteo de la Lotería Nacional.

El colectivo invitó a la ciudadanía a participar con su propia bicicleta; sin embargo, en algunas ocasiones se cuenta con unidades adicionales para quienes no disponen de una. Estas rodadas forman parte de las acciones que distintos colectivos han impulsado en la ciudad para promover la movilidad sustentable, la reapropiación del espacio público y una disminución en el uso del automóvil.

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