Convocan a rodada por la primavera en Saltillo

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Saltillo
/ 21 marzo 2026
    Convocan a rodada por la primavera en Saltillo
    Uno de los objetivos de las rodadas organizadas por el colectivo, es la promoción del derecho a la reapropiación de los espacios públicos y vialidades. CORTESÍA

Mediante un recorrido por el primer cuadro de la ciudad, se busca evidenciar y concientizar sobre la falta de infraestructura y espacios para peatones y ciclistas

El colectivo Transporte Digno Saltillo convocó a una rodada ciclista este domingo 22 de marzo, con salida a las 17:00 horas desde la estación Libertad, en el cruce de las calles Victoria y Acuña, en el Centro Histórico.

La actividad, denominada Rodada por la Primavera, tiene como objetivo promover el uso del espacio público desde una perspectiva de movilidad no motorizada, además de visibilizar alternativas al uso del automóvil en la ciudad.

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De acuerdo con el colectivo, la intención es “hacer visible lo invisible” y generar conciencia entre automovilistas sobre el uso compartido de las calles.

“El espacio público es de todas y todos. Si queremos salud física y mental, y reducir los contaminantes de una ciudad carrocentrista, hay que apostar por movernos con nuestro propio cuerpo”, señalaron en la convocatoria.

En ese sentido, explicaron que este tipo de actividades también buscan evidenciar problemáticas como la falta de cultura vial hacia ciclistas y peatones, así como la escasez de infraestructura adecuada y de espacios seguros para la movilidad en bicicleta dentro de la ciudad.

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El recorrido iniciará sobre la calle Victoria, continuará por Purcell y Aldama, para incorporarse a Cuauhtémoc hasta el gimnasio Nazario Ortiz Garza. Posteriormente, avanzará por Emilio Carranza hacia la antigua estación El Nodo, seguirá por la zona de la Secundaria 1, hasta Xicoténcatl, para dar vuelta en Ramos, tomar Hidalgo y concluir en el tramo peatonal del Centro Histórico.

Antes de iniciar la rodada, se realizará la entrega de una bicicleta al ganador de la rifa organizada previamente por el colectivo, cuyo resultado se definió con base en el sorteo de la Lotería Nacional.

$!En cada recorrido realizado por Transporte Digno Saltillo, se ha contado con la asistencia y observación de la Comisión de Derechos Humanos Coahuila.
En cada recorrido realizado por Transporte Digno Saltillo, se ha contado con la asistencia y observación de la Comisión de Derechos Humanos Coahuila. CORTESÍA

El colectivo invitó a la ciudadanía a participar con su propia bicicleta; sin embargo, en algunas ocasiones se cuenta con unidades adicionales para quienes no disponen de una.

Estas rodadas forman parte de las acciones que distintos colectivos han impulsado en la ciudad para promover la movilidad sustentable, la reapropiación del espacio público y una disminución en el uso del automóvil.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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