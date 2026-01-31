Alerta Municipio de Saltillo por venta ilegal de terrenos en redes sociales

El Gobierno Municipal de Saltillo alertó a la población sobre la venta ilegal de terrenos ubicados en las inmediaciones de la colonia El Salvador, por el bulevar Otilio González, los cuales se están ofreciendo de manera irregular a través de redes sociales.

La Dirección de Desarrollo Urbano informó que estos predios no cuentan con las licencias ni autorizaciones correspondientes, por lo que exhortó a la ciudadanía a evitar caer en posibles fraudes. Precisó que, hasta el momento, no se ha iniciado ningún procedimiento para la lotificación de dichos terrenos, por lo que carecen de licencia de fraccionamiento.

TE PUEDE INTERESAR: El Instituto Municipal de las Mujeres promueve finanzas sanas con una plática en Saltillo

Debido a esta situación, los predios no pueden desarrollarse ni urbanizarse legalmente, además de que no es posible garantizar el acceso a servicios básicos como agua potable, drenaje y otros servicios públicos indispensables.

De acuerdo con las publicaciones detectadas en redes sociales, los terrenos se ofrecen con dimensiones de 8 por 16 metros, solicitando un enganche de 25 mil pesos y pagos mensuales de 2 mil 500 pesos. Asimismo, se señala que el costo total financiado es de 215 mil pesos para lotes estándar y de 225 mil pesos para terrenos en esquina.

TE PUEDE INTERESAR: DIF Saltillo cambia vidas en su primer año; Luly López destaca un modelo social más humano

Aunque en las ofertas se asegura que el proceso de compra se realiza ante notario y sin trámites complicados, la Dirección de Desarrollo Urbano reiteró el llamado a la población para que, antes de realizar cualquier pago o compromiso de compra, verifique directamente ante esta dependencia que los terrenos cuenten con las autorizaciones y licencias correspondientes, a fin de proteger su patrimonio y evitar afectaciones legales y económicas.