Controlan incendio en relleno sanitario de Saltillo; continúa vigilancia en la zona (video)

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Controlan incendio en relleno sanitario de Saltillo; continúa vigilancia en la zona (video)
    Elementos de Bomberos, Protección Civil y Servicios Públicos mantienen labores de enfriamiento y vigilancia en el área afectada. CORTESÍA

Bomberos sofocaron al 100 por ciento el fuego, que afectó alrededor de 20 metros cuadrados

Elementos del H. Cuerpo de Bomberos de Saltillo controlaron al 100 por ciento un incendio registrado este domingo en el relleno sanitario de la ciudad, donde la superficie afectada fue de aproximadamente 20 metros cuadrados.

En las labores participaron nueve elementos de Bomberos, apoyados con dos cisternas y dos unidades, quienes realizaron las maniobras necesarias para contener el fuego.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-abre-taller-gratuito-de-conduccion-defensiva-para-motociclistas-FB21750445

De acuerdo con el reporte, una vez controlado el incendio, el personal inició las labores de enfriamiento para evitar una posible reactivación.

Asimismo, elementos de Protección Civil y Bomberos, en coordinación con personal de la Dirección de Servicios Públicos, mantendrán la vigilancia en la zona afectada mientras concluyen los trabajos correspondientes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Relleno Sanitario
incendios

Localizaciones


Saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
UNSPLASH

Educación Sexual Integral frente a los prejuicios sociales
CUARTOSCURO

Desaparecidos: México exhibido en la ONU

NosotrAs: Las ovejas moradas

NosotrAs: Las ovejas moradas

Distorsiona clóset estadísticas: Coahuila podría estar contando solo a la mitad de su población LGBT+: San Aelredo

Distorsiona clóset estadísticas: Coahuila podría estar contando solo a la mitad de su población LGBT+: San Aelredo
Roberto Carlos confirmó mediante un video que visitará Saltillo el próximo 2 de julio para participar en el FutFest 2026.

Roberto Carlos confirma su encuentro con la afición en FutFest Saltillo
Grado de inversión en la 4T

Grado de inversión en la 4T
Duro golpe

Duro golpe
Conductores de plataformas denunciaron el reinicio de inspecciones y expresaron preocupación por las sanciones económicas.

Reportan multas de hasta 35 mil pesos durante operativos a Uber y DiDi en Torreón