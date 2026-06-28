Controlan incendio en relleno sanitario de Saltillo; continúa vigilancia en la zona (video)

Elementos del H. Cuerpo de Bomberos de Saltillo controlaron al 100 por ciento un incendio registrado este domingo en el relleno sanitario de la ciudad, donde la superficie afectada fue de aproximadamente 20 metros cuadrados.

En las labores participaron nueve elementos de Bomberos, apoyados con dos cisternas y dos unidades, quienes realizaron las maniobras necesarias para contener el fuego.