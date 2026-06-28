Controlan incendio en relleno sanitario de Saltillo; continúa vigilancia en la zona (video)
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Bomberos sofocaron al 100 por ciento el fuego, que afectó alrededor de 20 metros cuadrados
Elementos del H. Cuerpo de Bomberos de Saltillo controlaron al 100 por ciento un incendio registrado este domingo en el relleno sanitario de la ciudad, donde la superficie afectada fue de aproximadamente 20 metros cuadrados.
En las labores participaron nueve elementos de Bomberos, apoyados con dos cisternas y dos unidades, quienes realizaron las maniobras necesarias para contener el fuego.
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De acuerdo con el reporte, una vez controlado el incendio, el personal inició las labores de enfriamiento para evitar una posible reactivación.
Asimismo, elementos de Protección Civil y Bomberos, en coordinación con personal de la Dirección de Servicios Públicos, mantendrán la vigilancia en la zona afectada mientras concluyen los trabajos correspondientes.