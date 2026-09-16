Convoca Obispo de Saltillo a vivir las fiestas patrias con solidaridad

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    Convoca Obispo de Saltillo a vivir las fiestas patrias con solidaridad
    Hilario González García planteó fortalecer la solidaridad, reconciliación y ayuda hacia quienes más lo necesitan. CORTESÍA

Hilario González García plantea que las celebraciones patrias sean una oportunidad para promover solidaridad, reconciliación y paz social

En el marco del Mes de la Patria y ante la conmemoración del inicio de la lucha por la Independencia de México, el obispo de Saltillo, Hilario González García, llamó a convertir las celebraciones en un ejercicio de reflexión sobre la libertad y la convivencia social.

El prelado señaló que la conmemoración debe ir más allá de los festejos y traducirse en un compromiso personal y comunitario para construir una sociedad donde las personas puedan vivir libres de situaciones que afecten su dignidad.

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Planteó que esa libertad también implica alejarse de las injusticias y la violencia que dañan al prójimo, así como de conductas que contradicen los valores de una convivencia basada en el respeto y la responsabilidad.

LLAMA A DEJAR ATRÁS RENCOR Y PREPOTENCIA

González García también pidió evitar actitudes como la envidia, el rencor, la prepotencia y el maltrato, tanto en el ámbito familiar como en los distintos espacios de la sociedad.

Consideró que las fiestas patrias pueden convertirse en un momento para fortalecer la solidaridad con quienes enfrentan mayores necesidades, así como para fomentar la comprensión, la ayuda, la reconciliación y la aceptación entre las personas.

El Obispo de Saltillo concluyó su mensaje con un llamado a mantener a México presente en la mente y el corazón de sus habitantes, además de expresar su deseo de que el País avance como una sociedad fraterna y comprometida con los valores del Reino de Dios.

“¡Qué viva México en la mente y en el corazón de cada mexicano!”, expresó.

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