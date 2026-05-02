Convocan a foro ciudadano sobre proyecto en la Alameda de Saltillo

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    Convocan a foro ciudadano sobre proyecto en la Alameda de Saltillo
    La ciudadanía podría analizar el proyecto de intervención en la Alameda Zaragoza. OMAR SAUCEDO

Colectivo llama a revisar anteproyecto obtenido vía transparencia y abrir discusión pública sobre posibles cambios

Integrantes del colectivo Transporte Digno Saltillo convocaron a un foro ciudadano para socializar el anteproyecto de intervención de la Alameda Zaragoza, documento que —aseguran— fue obtenido a través de solicitudes de transparencia.

El encuentro se realizará el miércoles 6 de mayo a las 18:00 horas en la explanada de la Biblioteca de la Alameda, con el objetivo de revisar el contenido del proyecto y abrir un espacio de diálogo entre ciudadanía y colectivos.

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De acuerdo con la convocatoria, la intención es que las y los asistentes conozcan de primera mano lo que se plantea para este espacio público y puedan opinar antes de que avance el proceso.

El colectivo señala que la obra podría tener implicaciones en el uso y conservación de la Alameda, por lo que consideran necesario discutirla de manera abierta, especialmente ante antecedentes de intervenciones urbanas que han generado inconformidad.

En ese sentido, hicieron un llamado a organizaciones y ciudadanía en general a participar en el foro, al considerar que se trata de un espacio de interés público y parte del patrimonio de la ciudad.

Además, plantean que el acceso a la información y la participación en este tipo de proyectos resulta clave, ya que las decisiones en materia de movilidad y espacio urbano impactan directamente en la vida cotidiana.

La convocatoria también pide a quienes asistan llevar silla o banco, debido a que se prevé que el encuentro se extienda por varias horas.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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