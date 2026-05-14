Convocan a jornada ciudadana de reforestación para impulsar un Saltillo más verde

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    Convocan a jornada ciudadana de reforestación para impulsar un Saltillo más verde
    Colectivos ambientales convocaron a la ciudadanía a sumarse a una nueva jornada de plantación de árboles en Saltillo. CORTESÍA

Familias, voluntariado y comunidad ambiental unirán esfuerzos este 17 de mayo en una actividad enfocada en recuperar espacios

Con el objetivo de fortalecer la cultura ambiental y promover la recuperación de espacios urbanos, el colectivo Saltillo Ecológico lanzó una invitación abierta a la ciudadanía para participar en una jornada comunitaria de reforestación que reunirá a familias, voluntarios y activistas comprometidos con el cuidado del entorno.

La actividad se desarrollará el próximo domingo 17 de mayo de 2026, a partir de las 08:00 de la mañana, en las instalaciones del Jardín de Niños “Federico Froebel”, ubicado en calle Samoa número 298, en la colonia Oceanía, en Saltillo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/convocan-a-jornada-para-rescatar-la-alameda-de-saltillo-CD20675070

Bajo el lema “Por un Saltillo más verde”, las y los organizadores buscan sumar manos y voluntades para sembrar árboles y contribuir a la regeneración de áreas que permitan mejorar la calidad ambiental y generar espacios más saludables para las futuras generaciones.

INVITAN A PARTICIPAR CON ESPÍRITU COMUNITARIO

La convocatoria está dirigida a personas de todas las edades interesadas en aportar tiempo y esfuerzo a una causa ecológica que, además de embellecer el entorno, fomenta la conciencia social sobre la importancia de preservar los recursos naturales.

Como parte de las recomendaciones para quienes se sumen a esta actividad, se solicita acudir con hidratación, refrigerio ligero, ropa cómoda, gorra o sombrero, paliacate y guantes para labores de jardinería, además del uso de protector solar.

HERRAMIENTAS PUEDEN FORTALECER LA JORNADA

Los organizadores señalaron que quienes cuenten con herramientas como talache con pico, barreta, pala de jardinería o cuchara para sembrado podrán llevarlas para facilitar los trabajos durante la intervención.

Con esta iniciativa, Saltillo Ecológico busca seguir consolidando la participación ciudadana como motor de transformación urbana y ambiental en la capital coahuilense.

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