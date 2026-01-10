La riqueza natural de Saltillo y Conservación San Lorenzo

La Sierra Madre Oriental rodea un costado del valle de Saltillo, cuyo tramo, llamado Sierra de Zapalinamé, se extiende a los municipios de Saltillo y Arteaga en Coahuila. Conformada por más de 25 mil hectáreas, su verdadera importancia radica en la biodiversidad y los recursos hídricos que ofrece a la zona. Para Saltillo, el Cañón de San Lorenzo en la Sierra de Zapalinamé constituye un sistema montañoso crucial para el medio ambiente y la recreación de la región, con una rica historia y una profunda belleza natural que, además de ser el principal pulmón de Saltillo, abastece de agua a más de un millón de personas en la capital de Coahuila.

Zapalinamé es el nombre de un chichimeca, jefe de la tribu Huachichil, el guerrero que organizó la resistencia contra los colonos españoles en el siglo 16 y luchó contra ellos al lado de otros líderes, como Maquisaco, Maquemachichihuac y Cilavan. La sierra recibió el nombre en memoria del caudillo huachichil, que según cuenta la leyenda, se negó a aceptar las condiciones de los españoles y se retiró con su gente a lo alto de la sierra, donde murió poco después. Los hombres de su tribu lo tendieron en lo más alto de la montaña, con la cual se fundió y la cresta de la sierra adoptó su silueta. El perfil de Zapalinamé, “el indio dormido”, puede reconocerse fácilmente desde el valle. La cresta del cerro delinea su figura tendida con su escudo asido a su costado derecho.

La sierra de Zapalinamé cuenta con diversos ecosistemas y una gran riqueza de flora y fauna. Dentro de los lugares más espectaculares se encuentra el Mirador, desde donde puede verse el Cañón de San Lorenzo, ubicado al sureste de Saltillo, que sirve de frontera entre el Desierto Chihuahuense y la Sierra Madre Oriental. San Lorenzo es un lugar maravilloso, con más de 150 rutas para escalar, ideal para el cañonismo, el senderismo, rappel, escalada, ciclismo y camping, y estas características particulares: cota máxima de 3,150 metros sobre el nivel del mar, cumbres como el Penitente, la Alameda, el pico de La Encantada y los Elotes, y un pie de monte de 1,500 a 2,000 metros.

Saltillo cuenta con una organización de gente preocupada y ocupada en acciones a favor de la conservación y protección de su sustento ambiental e hidrológico: “Conservación San Lorenzo”, fundada en 2018 por Alejandro Arizpe Narro, quien la encabeza, y a la cual se han adherido otras personas que comparten su preocupación y luchan por el Cañón, al mismo tiempo que nos invitan a todos a no olvidar su importancia: San Lorenzo es un pulmón para Saltillo y una fuente de agua esencial a través de sus manantiales y microcuencas; hogar de flora y fauna con un total de 2 mil 100 especies de plantas y animales. De estos últimos, 821 especies de fauna están registradas en el área protegida, donde destacan el oso negro, el puma y la cotorra serrana, y no obstante su aridez, se encuentran 16 especies de anfibios y un pez endémico llamado la carpita de Saltillo. Asimismo, el Cañón es albergue tanto de bosques de pino y roble en las alturas como de matorrales secos en las laderas bajas.

“Conservación San Lorenzo. Donde Saltillo conecta con la Naturaleza”, es el eslogan de esa noble fundación que se define a sí misma: “Somos una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, constituida por ciudadanos que coinciden profundamente en la importancia de la conservación del medio ambiente”. Los objetivos principales del organismo se resumen en: “crear la Reserva Natural Cañón de San Lorenzo para proteger la biodiversidad existente y conservar la vida silvestre”, en cuyo fondo se vislumbra la conservación misma de Saltillo y los saltillenses.

Bajo el liderazgo de Alejandro Arizpe Narro, Conservación San Lorenzo ha trabajado desde su fundación, en 2018, en la preservación de este enclave natural, comprometida profundamente con la biodiversidad, la promoción de la educación ambiental, el fomento de la conciencia y el respeto por el entorno natural, así como la recreación sostenible de esa Área Natural Protegida vital para Saltillo.

Recientemente, Alejandro ofreció su informe de actividades y enumeró los logros de la organización. En apretado resumen: mil 400 hectáreas conservadas; mil 800 especies protegidas; 120 instituciones involucradas.

Un trabajo sin honorarios, que cuida la supervivencia de nuestra ciudad, que no debe pasar desapercibido para los saltillenses y que merece el aplauso general.