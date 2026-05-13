Convocan a jornada para “rescatar” la Alameda de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Convocan a jornada para “rescatar” la Alameda de Saltillo
    Integrantes de Transporte Digno Saltillo convocaron a ciudadanos a llevar agua y restos de café para nutrir áreas de la Alameda. OMAR SAUCEDO

Integrantes de Transporte Digno Saltillo llamaron a ciudadanos a llevar agua, herramientas y restos de café para nutrir áreas afectadas del parque

El colectivo Transporte Digno Saltillo convocó a una jornada ciudadana para regar árboles y colocar composta en la Alameda Zaragoza, luego de denunciar que distintas áreas del parque presentan deterioro por falta de agua y nutrientes.

La actividad se realizará la tarde de este miércoles 13 de mayo en la explanada de la biblioteca de la Alameda, donde integrantes del colectivo pidieron a la ciudadanía acudir con agua, herramientas de jardinería y restos o asientos de café para utilizarlos como abono natural.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/reportan-fuga-de-agua-bajo-distribuidor-el-sarape-en-saltillo-ED20674707

A través de publicaciones en redes sociales, el grupo aseguró que existen zonas donde el suelo muestra desgaste y carencia de nutrientes, situación que —afirmaron— ha afectado la vegetación del lugar.

“Ven este miércoles con un garrafón de agua y tus posos de café para ir rescatando nuestra Alameda”, señalaron en la convocatoria.

El colectivo explicó que los residuos de café pueden ayudar a mejorar el suelo, aportar nutrientes y funcionar como composta para las plantas y árboles del parque.

Además, indicaron que algunos establecimientos regalan este tipo de residuos, por lo que invitaron a las personas interesadas a solicitarlos en cafeterías.

$!La actividad busca atender áreas de la Alameda donde, según el colectivo, árboles y suelo presentan deterioro por falta de agua y nutrientes.
La actividad busca atender áreas de la Alameda donde, según el colectivo, árboles y suelo presentan deterioro por falta de agua y nutrientes. CORTESÍA

La convocatoria ocurre luego de que Transporte Digno Saltillo difundiera videos y publicaciones donde denuncia presuntas deficiencias en el mantenimiento y riego de áreas verdes dentro de la Alameda Zaragoza.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Medio Ambiente
ciudadanía
Plazas Públicas

Localizaciones


Saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Manifestación morenista contra Maru Campos

Manifestación morenista contra Maru Campos
true

Un martes cualquiera en la relación México-EU
true

POLITICÓN: Pide Attolini protección ante hostigamientos; ¿temor fundado o estrategia electoral en Coahuila?
Autoridades de Salud informaron que más de 30 mil personas en Coahuila han sido beneficiadas con esquemas de atención médica gratuita y telemedicina implementados en distintos puntos del estado.

Atención gratuita y telemedicina benefician a más de 30 mil personas en Coahuila
El precio del jitomate saladette aumentó 121.1 por ciento anual en abril, según datos del INEGI.

Saltillo: aprieta a restauranteros incremento a jitomate y otros insumos
Christian Villanueva produjo dos carreras clave en la quinta entrada.

Saraperos remonta en el cierre y vence a Charros en el arranque de la serie
Sheinbaum negó que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos operen en territorio nacional, tras versiones de CNN sobre una supuesta operación encubierta en el Estado de México en la que murió un miembro de un cartel del narcotráfico.

México y EU rechazan que la CIA tuviera un papel letal en un operativo en México
Misiles de diferentes tipos se exhiben en un desfile militar en Teherán. Nuevas evaluaciones de inteligencia estiman que Irán conserva aproximadamente el 70 por ciento de su arsenal de misiles anterior a la guerra.

Irán conserva importantes capacidades en materia de misiles, según inteligencia de EU