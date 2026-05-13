Convocan a jornada para “rescatar” la Alameda de Saltillo

La actividad se realizará la tarde de este miércoles 13 de mayo en la explanada de la biblioteca de la Alameda, donde integrantes del colectivo pidieron a la ciudadanía acudir con agua, herramientas de jardinería y restos o asientos de café para utilizarlos como abono natural.

El colectivo Transporte Digno Saltillo convocó a una jornada ciudadana para regar árboles y colocar composta en la Alameda Zaragoza, luego de denunciar que distintas áreas del parque presentan deterioro por falta de agua y nutrientes.

A través de publicaciones en redes sociales, el grupo aseguró que existen zonas donde el suelo muestra desgaste y carencia de nutrientes, situación que —afirmaron— ha afectado la vegetación del lugar.

“Ven este miércoles con un garrafón de agua y tus posos de café para ir rescatando nuestra Alameda”, señalaron en la convocatoria.

El colectivo explicó que los residuos de café pueden ayudar a mejorar el suelo, aportar nutrientes y funcionar como composta para las plantas y árboles del parque.

Además, indicaron que algunos establecimientos regalan este tipo de residuos, por lo que invitaron a las personas interesadas a solicitarlos en cafeterías.