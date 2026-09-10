Convocan a jornada de reforestación en la Sierra de Arteaga este domingo

El traslado hasta la sierra tendrá una duración aproximada de una hora. La organización recomendó a quienes deseen participar acudir con ropa cómoda, tenis o botas, gorra, protector solar, agua para mantenerse hidratados y algún refrigerio.

De acuerdo con la información difundida a través de sus redes sociales, el punto de reunión será la Plaza Mirasierra, en Saltillo, desde donde los participantes se trasladarán hacia la zona de reforestación. La salida está programada para las 7:00 horas, por lo que se pidió a los voluntarios llegar al menos 15 minutos antes para evitar retrasos.

La organización Apoya tu Bosque Local lanzó una convocatoria para participar este domingo 13 de septiembre en una jornada de reforestación en la Sierra de Arteaga, como parte de sus actividades de conservación y recuperación de áreas forestales.

Uno de los requisitos principales para la jornada será llevar un talache, herramienta necesaria para realizar las labores de plantación.

ÁRBOLES NATIVOS, LISTOS PARA LA SIERRA

Apoya tu Bosque Local informó que los participantes no deberán llevar árboles por su cuenta, ya que la propia organización se encargará de trasladar los ejemplares que serán utilizados durante la jornada.

Los árboles son especies nativas que previamente reciben nutrientes y enraizadores para favorecer su adaptación y desarrollo una vez que sean colocados en el terreno.

La adquisición de los ejemplares, explicó la agrupación, es posible gracias a las aportaciones de familias, empresas, escuelas y personas que participan en diferentes actividades para recaudar recursos destinados a la reforestación.

Además de participar directamente en las jornadas, quienes no puedan acudir tienen la posibilidad de contribuir mediante donativos para financiar la compra de más árboles, que posteriormente serán plantados por los voluntarios.

La organización también destacó el trabajo de sus brigadistas, quienes se encargan de orientar a los participantes durante las labores de reforestación y de apoyar en la organización de las actividades en campo.

INVITAN A SUMARSE A LAS JORNADAS

Apoya tu Bosque Local señaló que distintas empresas, escuelas y grupos se han incorporado a las jornadas de reforestación. Entre quienes han participado recientemente mencionó a Borwarner y al colectivo Mapaches al Rescate.

La agrupación también agradeció a los grupos que tenían previsto acudir desde Monterrey y otras localidades, pero que no pudieron participar debido a las condiciones climáticas, y señaló que espera contar con ellos en una próxima jornada.

Con estas actividades, la organización busca mantener la participación ciudadana en acciones de recuperación forestal y promover la plantación de especies nativas en zonas de la Sierra de Arteaga.