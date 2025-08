Convocan a manicuristas para jornada a beneficio de Álex, paciente del CRIT Coahuila

El CRIT Coahuila lanzó una convocatoria dirigida a manicuristas de Saltillo para sumarse a una jornada de recaudación en beneficio de Alex, un niño de 5 años con parálisis cerebral espástica que requiere una cirugía de alargamiento de tendones. La meta es reunir 30 mil pesos para cubrir el costo del procedimiento, que incluye el material quirúrgico, la anestesia y la hospitalización.

“La idea es reunir a 15 manicuristas que apliquen, cada una, alrededor de 4 sets de uñas. El precio promedio por set será de 500 pesos, con un largo de uno a 2 centímetros, diseño sencillo, sin pedrería, sin relieve ni mano alzada. La idea es que el evento sea ágil y fluido para quienes participen”, explicó Daisy Obregón Espinoza, promotora de recaudación estatal en el CRIT Coahuila. El modelo está inspirado en el evento “Tatuando con corazón”, realizado meses atrás con artistas del tatuaje local.

Aún no se ha confirmado la sede. De no conseguir un solo espacio amplio, el equipo organizador contempla realizar el maratón en cinco puntos de la ciudad: norte, sur, oriente, poniente y centro, para facilitar el acceso de las personas interesadas en participar. “Estamos contactando a dos instituciones del gremio para ver si nos donan el espacio; si no, trabajaremos por zonas para que cada quien elija la ubicación más cercana”.

La cirugía que requiere Alex es un procedimiento ortopédico que permitirá que su pierna se extienda por completo, eliminando la rigidez que actualmente le impide caminar sin dolor. “Es un alargamiento de tendones en la parte posterior de la rodilla. El objetivo es que pueda caminar recto y sin necesidad de aparatos de asistencia”. Gracias al apoyo de especialistas voluntarios, el CRIT se enfoca en cubrir gastos de insumos médicos y anestesia.

La parálisis cerebral espástica, explicó, es una condición que afecta el tono muscular y el desarrollo motor. En casos como el de Alex, los tendones cortos impiden una marcha adecuada, pero en otros puede provocar rigidez completa, dificultando incluso acciones básicas como comer o cambiar un pañal. “Es un espectro amplio que afecta desde el nacimiento, y es uno de los diagnósticos más frecuentes entre nuestros pacientitos”.

Además del evento presencial, se habilitará una alcancía digital en la plataforma de Boteo Teletón bajo el nombre “Alcancía de Alex”. Las personas podrán donar mediante PayPal, tarjeta, Oxxo, Seven o en efectivo. “También se puede solicitar recibo deducible, lo cual puede ser útil para personas físicas o morales que deseen aportar”.

Finalmente, Obregón subrayó que quienes deseen apoyar la causa, pero no estén interesadas en recibir un set de uñas, pueden realizar su donativo directamente a la alcancía digital. Los avances del evento, así como la apertura de espacios para agendar citas con las manicuristas, serán publicados en las redes sociales en los próximos días.