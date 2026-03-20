Saltillo: ‘Mi triciclo se descompuso, mis cazuelas se acabaron pero estoy bien’, dice Carlos, sobreviviente a choque

El afectado, originario del estado de Hidalgo, se encontraba realizando sus labores de venta cuando el impacto entre una unidad de la Ruta 17 y un vehículo particular alcanzó su herramienta de trabajo.

Carlos Armando Martínez Vissuet, un comerciante de artesanías de barro de 31 años, relató los momentos de angustia que vivió el pasado jueves cuando una unidad del transporte público estuvo a punto de arrollarlo en la colonia Bellavista.

“Venía bajando de la calle, el coche iba a un lado que iba pasando y cuando veo la combi que venía algo recio, impactó al coche y ya fue donde alcanzó mi triciclo también”, señaló Martínez.

En los videos compartidos sobre el accidente, se puede apreciar que el conductor de la ruta 17 circulaba a exceso de velocidad cuando realizó una maniobra chocando con un sedán gris que circulaba por el carril derecho de la calle Francisco Javier Mina.

Al impactar al sedán, ambos vehículos viajaron hacia la dirección de Carlos que empujaba su triciclo, mismo que soltó para apartarse del golpe, saliendo ileso del accidente.

“Al momento quise jalar el triciclo para que no me diera el golpe, pero ya lo que hice fue echarme a correr para atrás”, narró.

Tras el percance, Carlos Martínez observó cómo su patrimonio y el sustento de su familia quedaron destruidos sobre el pavimento de la calle.

‘TODO SE QUEBRÓ’

El comerciante explicó que toda su mercancía se quebró y su triciclo resultó con daños estructurales tan graves que la llanta se perdió completamente y el cuadro quedó descuadrado.

“Toda se quebró, mi triciclo se dañó. Yo ya no lo podía menear de ahí. Toda la mercancía se acabó”, comentó el artesano hidalguense respecto al inventario que acababa de cargar para la semana.

En cuanto al valor económico de lo perdido, el afectado estimó que la cifra ronda los 20 mil pesos, pues transportaba piezas de gran tamaño y figuras decoradas que representaban una inversión importante.

“Acababa de cargar mi triciclo para una semana. Se me hace que unos 20 mil pesos porque traía piezas grandes con tapa, luego figuras así decoradas”, expuso.

El triciclo, que fue retirado por una grúa y consignado por las autoridades, representaba un esfuerzo de ahorro de varios meses para el comerciante, quien anteriormente cargaba la mercancía en costales.

“Tenía como unos dos años con él. Estuve ahorrando como un mes más o menos para poderlo comprar porque antes las traía yo cargando, traía un costal. Es más práctico con el triciclo, es la fuente de trabajo”, afirmó.

TRABAJA PARA RESCATAR TRADICIONES

Carlos Martínez Vissuet viaja desde su pueblo natal, Zimapantongo, en el municipio de Chapantongo, Hidalgo, para distribuir las artesanías que fabrica su propia familia y así mantener viva su cultura.

El vendedor explicó que la decisión de acudir a Saltillo desde hace 15 años se debe a la saturación del mercado en su estado de origen y la necesidad de buscar mejores ingresos para sus parientes.

“La misma familia se dedica a hacer las artesanías. Como ya se están perdiendo las tradiciones, es lo que tratamos de hacer, rescatar las tradiciones. Que no se pierda la cultura que nos han dejado los mismos familiares”, señaló.

Martínez detalló que el grupo de comerciantes se distribuye por todo el país, enviando compañeros a ciudades como Monterrey, Tijuana, Chiapas y Cancún para poder vender el barro a precios justos.

“En el pueblo donde soy hay muchos comerciantes que se dedican a lo mismo. Tenemos que salir para poderla distribuir para que haya un poquito más de venta”, expuso el artesano.

Sobre su estancia en la capital de Coahuila, destacó que la ciudadanía suele ser amable con ellos, ofreciéndoles incluso alimentos mientras recorren las diversas colonias ofreciendo sus productos.

“Hasta eso es muy amable la gente. Donde nos encuentran nos compran, aunque sea poquito. No nos tratan mal, hasta nos ofrecen un taco también”, comentó Martínez Vissuet.

BUSCA JUSTICIA ANTE FISCALÍA

El comerciante acudió este viernes a las instalaciones de la Fiscalía para interponer la demanda correspondiente, donde se encontró con otros afectados por el choque de la unidad de transporte público.

A pesar de haber asistido para buscar una solución legal, Martínez señaló que el proceso con la aseguradora de la Ruta 17 se ha retrasado, dejándolo sin posibilidades de trabajar por el momento.

“Se puso la demanda y ya llegó el licenciado, nada más que nos dijo que iba a esperar a que lo autorizaran. Estuvimos esperando ahí junto con los demás afectados pero no llegó y nos dijeron que hasta mañana”, afirmó.

El afectado manifestó su preocupación por el bienestar de su esposa y sus dos hijos, quienes residen en Hidalgo y dependen directamente de las ventas que él realiza en el norte del país.

“Espero que me repongan el triciclo y lo de la pérdida de la mercancía porque es el sustento de mi familia”, señaló.

Carlos relató que tras el accidente se comunicó con sus padres para informarles que se encontraba bien, a pesar de que el video del choque causó alarma entre sus familiares en Zimapantongo.

“Le digo a mi papá: no se preocupe, yo estoy bien. Ya el triciclo se descompuso, mis cazuelas se acabaron, pero yo estoy bien. Mi mamá sí se preocupó y le mandé el video para que viera que estaba yo bien”, expuso.

Para las personas interesadas en apoyar económicamente al comerciante tras la pérdida de su equipo, se puso a disposición la cuenta bancaria a nombre de Yesenia Vissuet García, madre del afectado. El número de cuenta es 4169 1608 4302 3657 del banco Coppel

“Si se pudiera apoyar, ahorita no tengo cómo salir a trabajar. Es con lo que me puedo mover. Muchas gracias por el apoyo que me han dado”, concluyó Carlos.