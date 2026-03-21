Ebrio provoca aparatoso accidente en la Zona Centro de Saltillo y termina hospitalizado

Un hombre resultó lesionado tras protagonizar un accidente vial en la zona Centro de Saltillo, luego de conducir presuntamente a exceso de velocidad y en estado de ebriedad.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 01:00 horas sobre la calle General Victoriano Cepeda, antes de su cruce con Pérez Treviño, donde el conductor, identificado como Alejandro, de 54 años de edad, transitaba de norte a sur cuando, de manera repentina, perdió el control de su vehículo.