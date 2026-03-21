Ebrio provoca aparatoso accidente en la Zona Centro de Saltillo y termina hospitalizado
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El impacto contra dos vehículos estacionados dejó al conductor con lesiones en la cabeza; autoridades confirmaron que manejaba con aliento alcohólico
Un hombre resultó lesionado tras protagonizar un accidente vial en la zona Centro de Saltillo, luego de conducir presuntamente a exceso de velocidad y en estado de ebriedad.
Los hechos ocurrieron alrededor de la 01:00 horas sobre la calle General Victoriano Cepeda, antes de su cruce con Pérez Treviño, donde el conductor, identificado como Alejandro, de 54 años de edad, transitaba de norte a sur cuando, de manera repentina, perdió el control de su vehículo.
De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista se impactó contra un vehículo Mazda de reciente modelo, el cual a su vez fue proyectado contra una camioneta Ford, ocasionando cuantiosos daños materiales. Ambas unidades se encontraban estacionadas.
Tras el fuerte choque, el hombre golpeó su cabeza contra el parabrisas, lo que le provocó la pérdida momentánea del conocimiento. Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 2 del IMSS para su valoración médica.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido, mientras que el conductor deberá responder por los daños ocasionados. Autoridades señalaron que el probable responsable presentaba aliento alcohólico al momento del percance.