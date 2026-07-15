Cucarachas, mosquitos, arañas, serpientes... con la canícula, advierten riesgos con la fauna

La llegada de la canícula trae consigo días de intenso calor y una disminución temporal de las lluvias en Saltillo y la región Sureste de Coahuila. Aunque popularmente se le considera la época de mayor calor del año, especialistas señalan que este período también coincide con un incremento en la actividad de distintas especies. Desde cucarachas y mosquitos hasta arañas, alacranes y serpientes, por lo que llaman a la población a adoptar medidas preventivas y evitar acciones que favorezcan su presencia cerca de las viviendas. José Antonio Hernández, profesor investigador del Departamento de Recursos Naturales de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), explicó que la canícula corresponde a una temporada de aproximadamente 40 días en el que disminuyen las precipitaciones, aunque las temperaturas continúan siendo elevadas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé que la canícula comience alrededor de este miércoles 15 de julio.

”Desde tiempos antiguos se ha manejado que es el período más caliente, pero en realidad no es el más caliente del año”, explicó. El investigador precisó que no existe evidencia de que la canícula por sí sola provoque un incremento en las poblaciones de fauna silvestre o en los accidentes con animales venenosos. Sin embargo, el verano coincide con una etapa de intensa movilidad para diversas especies. SERPIENTES BUSCAN ALIMENTO, NO PERSONAS En el caso de las serpientes, Hernández explicó que entre mayo y agosto estos reptiles presentan una mayor movilidad porque es la temporada en la que realizan actividades de alimentación y reproducción. Aclaró que, contrario a la percepción de muchas personas, las serpientes no llegan a las colonias buscando acercarse a la población, sino que son atraídas por la presencia de roedores y otras presas. ”Aquí en la ciudad se acercan mucho porque nosotros los humanos hemos afectado su hábitat natural, hemos construido fraccionamientos, hemos ocupado sus espacios. Entonces, ya somos vecinos de ellos. Y otra de las cosas es que también en la ciudad hay muchos desechos. Tenemos mucha basura, mucho alimento, y eso ¿qué hace? Que prosperen los ratones. Al haber alimento, las serpientes se acercan. El mejor lugar es donde hay desechos, donde hay bastante cantidad de ratones”, explicó. Añadió que los arroyos funcionan como corredores naturales para la fauna, pero la acumulación de basura, madera, escombro y otros objetos crea refugios tanto para serpientes como para otras especies. Asimismo, recordó que la mayoría de los accidentes ocurren cuando las personas intentan capturarlas o matarlas. ”Lo principal es no molestarlas. Mientras no pongan en riesgo nuestra integridad, hay que dejarlas seguir su camino porque cumplen una función ecológica muy importante”, señaló.

CALOR Y HUMEDAD ACTIVAN A LOS ARTRÓPODOS Para Epifanio Castro del Ángel, maestro investigador del Departamento de Parasitología de la UAAAN, la combinación de lluvias, humedad y temperaturas elevadas funciona como un “despertador biológico” para numerosas especies de artrópodos. Explicó que durante los meses secos muchos insectos permanecen en estados de latencia o sus huevecillos esperan condiciones favorables para desarrollarse. ”Cuando llegan las primeras lluvias, el aumento de la humedad y el calor del verano les mandan una señal de que es momento de emerger, reproducirse y acelerar sus ciclos de vida”, explicó. El especialista indicó que en esta época es común observar mayates o escarabajos de junio, hormigas aladas durante sus vuelos reproductivos, mosquitos, cucarachas y otros insectos propios de la región. También destacó la presencia de luciérnagas, cuyas larvas viven en suelos húmedos y cuyos adultos emergen para reproducirse, además de representar un indicador de ecosistemas saludables. En el caso de arañas y alacranes, explicó que las lluvias pueden inundar sus refugios naturales, por lo que buscan sitios secos para protegerse.

”No están buscando hacer daño, pero a veces la población se alarma. Al haber estas especies y el desconocimiento de ellos, a veces puede terminar en alguna tragedia. Al intentar manipularlos, al intentar matarlos, es donde ocurren algunos accidentes”, comentó. Por ello, recomendó evitar moverlos o intentar matarlos y solicitar apoyo de Protección Civil o Bomberos cuando representen un riesgo.

Dentro de los artrópodos que incrementan su actividad durante este periodo destacan las cucarachas, favorecidas por la combinación de calor, humedad y abundancia de alimento. Castro del Ángel explicó que estos insectos encuentran condiciones ideales para reproducirse debido a la cantidad de residuos orgánicos generados por la población. Añadió que conservar limpios los hogares, retirar cartón, evitar acumulaciones de basura y eliminar fuentes de humedad ayuda a disminuir su presencia. FUMIGADORAS REPORTAN MÁS SERVICIOS La mayor presencia de insectos también se refleja en la demanda de servicios de control de plagas en Saltillo. Carlos Villarreal, de Fumigadora del Norte, señaló que durante esta temporada aumentan los reportes por cucarachas, arañas, hormigas, ciempiés y otros insectos rastreros, principalmente en casas habitación. Explicó que, mientras restaurantes, hoteles e industrias mantienen programas permanentes de control de plagas por normativas sanitarias, las viviendas concentran la mayor parte de las solicitudes durante los meses de calor. Por su parte, Jairo Jiménez, gerente de Sefusa Control de Plagas, indicó que entre seis y siete de cada diez servicios que atienden diariamente corresponden a reportes por cucarachas. Agregó que las infestaciones suelen localizarse en cocinas, detrás de electrodomésticos y en sitios donde existen restos de alimentos, humedad o acumulación de objetos. RECOMENDACIONES DURANTE LA CANÍCULA Especialistas de la UAAAN sugieren adoptar medidas sencillas para disminuir la presencia de fauna y reducir el riesgo de encuentros en casa. PARA PREVENIR INSECTOS Y ANTRÓPODOS Mantener limpias las cocinas y áreas donde se preparan alimentos. Sacar la basura con frecuencia y evitar la acumulación de residuos orgánicos. Eliminar recipientes con agua estancada para impedir la reproducción de mosquitos. Retirar cartón, llantas, madera y objetos que puedan servir de refugio para cucarachas, arañas y alacranes. Evitar el uso indiscriminado de insecticidas, ya que también afectan especies benéficas como abejas y luciérnagas. PARA EVITAR ENCUENTROS CON FAUNA SILVESTRE Mantener patios libres de maleza y escombros. Revisar zapatos, ropa y objetos almacenados antes de utilizarlos. No intentar capturar o matar serpientes, arañas o alacranes. Si se detecta una especie que represente un riesgo, solicitar apoyo de Protección Civil o Bomberos. Depositar correctamente la basura para evitar la proliferación de roedores, principal fuente de alimento de las serpientes cerca de zonas habitadas.

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