Convocan a taller de capacitación laboral para personas con discapacidad en Saltillo

El DIF Saltillo, en coordinación con la asociación civil “Juntos, una experiencia compartida”, lanzó la convocatoria para el primer taller gratuito “Empodera” de este año, dirigido a personas con discapacidad interesadas en fortalecer su perfil profesional e incorporarse al ámbito productivo.

La iniciativa tiene como propósito brindar herramientas prácticas que incrementen las posibilidades de inserción y permanencia en un empleo formal, mediante el desarrollo de competencias personales, familiares y sociales.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Atención Saltillo! Cerrarán paso a desnivel en el periférico LEA este sábado por obras pluviales

FORMACIÓN INTEGRAL Y VINCULACIÓN LABORAL

Durante las sesiones, las y los participantes recibirán capacitación enfocada en habilidades laborales, identificación de fortalezas y áreas de oportunidad, así como acompañamiento para integrarse a una agencia de colocación que facilite su acceso a oportunidades de trabajo.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, destacó la importancia del trabajo colaborativo con la organización civil para impulsar acciones que mejoren la calidad de vida de este sector de la población.

Subrayó que este esfuerzo conjunto permite ofrecer alternativas reales de inclusión económica y social, al promover autonomía y empoderamiento.

FECHAS Y SEDE DE REGISTRO

El curso se desarrollará del 9 al 26 de marzo, en un horario de 09:00 a 14:00 horas, en las instalaciones del DIF Saltillo, ubicadas en la calle Dámaso Rodríguez 275, en el Nuevo Centro Metropolitano.

Las personas interesadas pueden solicitar información al teléfono 844-176-24-25 o a través del correo electrónico fernando.vega@juntos.org.mx.